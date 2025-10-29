Tenis
PREDALA MEČ NA KRAJU DRUGOG SETA! Velika šteta - srpska teniserka eliminisana u prvom kolu na turniru u Čenaju!
Srpska teniserka Nina Stojanović nije danas uspela da se plasira u drugo kolo turnira u Čenaju, pošto je predala meč Australijanki Arini Rodionovoj u drugom setu.
Stojanović je prvi set izgubila 3:6, a pre nego što je predala meč u drugom setu bilo je 5:5.
Rodionova će u drugom kolu igrati protiv pobednice meča Storm Hanter iz Australije i Maji Hontame iz Japana.
