Srpska teniserka Nina Stojanović nije danas uspela da se plasira u drugo kolo turnira u Čenaju, pošto je predala meč Australijanki Arini Rodionovoj u drugom setu.

Olga Danilović i Nina Stojanović Foto: PrintscreenInstagram/nina.stojanovic, PrintscreenInstagram/danilovicolga

Stojanović je prvi set izgubila 3:6, a pre nego što je predala meč u drugom setu bilo je 5:5.

Rodionova će u drugom kolu igrati protiv pobednice meča Storm Hanter iz Australije i Maji Hontame iz Japana.

