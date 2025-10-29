Slušaj vest

U Parizu se igra poslednji Masters u sezoni, turnir koji tradicionalno donosi neočekivane preokrete jer dolazi odmah pred Završni masters u Torinu.

Prvi teniser sveta eliminisan je u šesnaestini finala. Naime, Kamerun Nori, 31. igrač sveta, savladao je španskog tenisera Karlosa Alkaraza za dva sata i 22 minuta.

Da bismo bolje razumeli kako za sada izgleda žreb, kakva je forma glavnih favorita i šta možemo očekivati u nastavku, uključujemo Vuka Brajovića, teniskog analitičara i komentator Wireless Media grupe.

- Potvrda da veliki šampioni nove generacije teniskih asova nisu nepobedivi i nepogrešivi najbolje svedoči ovaj rezultat. Alkaraz je treći put u osam mečeva izgubio od Norija i to u meču gde je poveo 1-0 u setovima. Na konferenciji za medije Španac nije mogao da objasni kako se ovo desilo, on je odlično trenirao i očekivalo se da će razbiti maler u Parizu. To se nije desilo i ostaje mu da se što bolje pripremi za Torino i Dejvis kup, nastup u finalu u Bolonji za svoju reprezentaciju - kaže Brajović.

Brajović je prokomentarisao Janika Sinera, navodeći da nije briljirao, a u poslednjih godinu dana je prošao i kroz dve povrede, jednu je zadobio u Šangaju, a drugu u Beču:

- Kaže da se oseća bolje iz dana u dan, ali nismo uvereni da i Siner neće negativno iznenaditi - kaže Brajović.

Pariz preokrenuo igru: Neočekivani porazi i pobede - Brajović otkrio zašto su favoriti ostali poraženi Izvor: Kurir televizija

Brajović je komentarisao i meč koji će se danas odigrati oko 13 časova, Miše Kecmanovića koji igra protiv Argetinca Franciska Surundula:

- Argetinac je dva puta pobeđivao našeg asa, ali uvek na šljaci. Surundula ima 3 pobede i dva poraza u turnirima u dvorani, a Miša obrnuto, dve pobede i tri poraza. Ono što je Miša je pokazao u prethodnom meču protiv Kovačevića ohrabruje. u tom smislu, Pariz ostaje jedna velika enigma, umor, povrede i nedostatak motiva su faktori koji utiču na ove šokantne rezultate - kaže Brajović.

Brajović kaže da je teško prognozirati favorite.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs