Altmajer, 50. teniser sveta, pobedio je posle sat i 26 minuta.
ŠOK U PARIZU! Altmajer eliminisao Ruda, u osmini finala ga čeka težak zadatak!
Nemački teniser Danijel Altmajer plasirao se danas u osminu finala mastersa u Parizu, pošto je pobedio devetog igrača sveta Norvežanina Kaspera Ruda posle dva seta, 6:3, 7:5.
On je oduzeo servis Rudu u drugom gemu prvog seta, zadržao je prednost brejka i poveo u meču.
Altmajer je u sedmom gemu drugog seta napravio brejk i posle gema na svoj servis poveo je 5:3. Rud je u 10. gemu vratio brejk, ali mu je Altmajer odmah u narednom gemu ponovo oduzeo servis i poveo 6:5.
On je posle toga osvojio gem na svoj servis i posle treće meč lopte plasirao se u osminu finala.
Njegov protivnik biće pobednik duela Kanađanina Feliksa Ožea-Alijasima i Francuza Alekandra Milera.
