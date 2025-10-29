Slušaj vest

Nemački teniser Danijel Altmajer plasirao se danas u osminu finala mastersa u Parizu, pošto je pobedio devetog igrača sveta Norvežanina Kaspera Ruda posle dva seta, 6:3, 7:5.

On je oduzeo servis Rudu u drugom gemu prvog seta, zadržao je prednost brejka i poveo u meču.

Altmajer je u sedmom gemu drugog seta napravio brejk i posle gema na svoj servis poveo je 5:3. Rud je u 10. gemu vratio brejk, ali mu je Altmajer odmah u narednom gemu ponovo oduzeo servis i poveo 6:5.

Kasper Rud

On je posle toga osvojio gem na svoj servis i posle treće meč lopte plasirao se u osminu finala.

Njegov protivnik biće pobednik duela Kanađanina Feliksa Ožea-Alijasima i Francuza Alekandra Milera.

