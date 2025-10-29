Slušaj vest

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u osminu finala mastersa u Parizu, pošto je izgubio od 21. igrača sveta Argentinca Fransiska Serundola posle tri seta, 5:7, 6:1, 6:7.

Serundolo je u prvom setu poveo 2:0, ali je Kecmanović uspeo da vrati brejk u četvrtom gemu i izjednači na 2:2. Teniseri su posle toga osvajali gemove na svoje servise sve do 11. kada je Argentinac napravio novi brejk i posle gema na svoj servis poveo je u meču.

Kecmanović je zaigrao bolje u nastavku, oduzeo je servis protivniku u četvrtom i šestom gemu i izjednačio.

Serundolo je u trećem setu poveo 5:2, ali nije iskoristio meč loptu u osmom gemu. Kecmanović je u devetom gemu napravio brejk, posle toga su obojica osvajali gemove na svoje servise i odigran je taj-brejk, koji je Serundolo dobio 7:4.

Serundolo će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela Italijana Janika Sinera i Belgijanca Zizua Bergsa.

(Beta)

Ne propustiteTenisPRVAK JE PORAŽEN, A KAKO ĆE PROĆI SRBIJA? Mečevi u Parizu doneli neočekivane preokrete - Brajović otkrio šta je uticao na loš performans tenisera
Karlos Alkaraz
TenisALKARAZ POSLE ŠOKANTNOG PORAZA OD NORIJA: Veoma sam razočaran...
Kamerun Nori
TenisJANIK SINER PONOVO U PARIZU - ITALIJAN POTPUNO SPREMAN: Samo želim da završim sezonu na najbolji mogući način...
Janilk Siner i Karlos Alkaraz
TenisSENZACIJA U PARIZU - ALKARAZ ELIMINISAN! Kamerun Nori "okrenuo" prvog tenisera sveta i plasirao se u osminu finala
Karlos Alkaraz

Ana Ivanović deli teniske savete Izvor: Instagram/@andziaks