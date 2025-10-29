U narednoj rundi, Siner će igrati protiv Fransiska Serundola, koji je u tri seta savladao Miomira Kecmanovića
MASTERS 1000
SINER SILOVITO U OSMINU FINALA: Italijan počistio Belgijanca u Parizu!
Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u osminu finala Mastersa u Parizu.
Siner je u dva seta savladao Zizua Bergsa sa 6:4, 6:2, za sat i 29 minuta igre.
Već u prvom gemu Siner je došao do brejka, iako je Bergs uspeo da spasi četiri brejk lopte.
Janik Siner - teniski turnir u Beču Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia
Tokom prvog seta Italijan je imao još nekoliko prilika, ali je rival uspešno neutralisao dve brejk lopte u trećem gemu. Ipak, taj jedan brejk bio je dovoljan da Siner osvoji prvi set.
U drugom setu priča se ponovila – Siner je odmah u prvom gemu oduzeo servis Bergsu, a dodatni brejk u petom gemu stavio je tačku na meč i omogućio mu ubedljivu pobedu.
