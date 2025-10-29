Slušaj vest

U razgovoru sa medijima, sjajni Italijan otkriva kako se osećao na terenu danas:

„Prvi mečevi na turniru nikada nisu laki, srećan sam zbog pobede. Oba seta sam počeo odlično, uz brejkove na servis protivnika, što vam daje puno slobode u daljoj igri. Uslovi za igru se značajno razlikuju od turnira do turnira, a ono što je karakteristično je da nove loptice idu izuzetno brzo – a onda se značajno uspore kroz gemove. To je jedan od razloga što u današnjem meču nije bilo puno ritma. Takođe – kretnja na terenu mi nije baš išla lako“, otkriva nam Siner bez ulaženja u detalje.

Upitan da li je bio šokiran Alkarazovim porazom – i šta misli o izjavi da mu je teško da igra na kraju godine, drugi igrač sveta kaže:

„Ono što treba znati je da je ovo veoma zahtevan turnir, koji se odigrava na kraju dugačke sezone. Uslovi za igru ovde su jedinstveni, i ja lično do sada nisam ovde ostvarivao dobre rezultate. Svaki naredni protivnik zahteva drugačije pripreme, nosi drugačije izazove, i često viđamo dijametralno suprotne rezultate – teške mečeve ili brze pobede. Činjenica je da je Alkaraz za protivnika imao veoma neugodnog igrača, i takvi mečevi često bivaju potpuno otvoreni“, kaže Siner, i dodaje diplomatično: „Svaki igrač ima drugačiji pogled na sezonu, ali će biti zanimljivo videti šta nas čeka u narednim nedeljama. Za mene je ovo svakako veoma važan turnir kroz koji sagledavam perspektivu uspeha iz dana u dan“.

Naredni protivnik Janika Sinera je – nažalost – Fransisko Serundolo, koji se „kroz iglene uši“ provukao protiv našeg Miše Kecmanovića pobedom od 2:1. Siner ima skor od 3:2 u njihovim dosadašnjim mečevima, ali bi – čak i ako ponovi igru protiv Belgijanca u kojoj je bilo nešto više neiznuđenih grešaka nego što je njegov standard – trebao dosta rutinski da završi posao protiv Argentinca.

