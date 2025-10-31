Slušaj vest

Dona Vekić, lepa teniserka iz Hrvatske, odlučila je da sebe počasti odmorom pred kraj sezone.

Devojka iz Osijeka, Dona Vekić, koja u teniskim kuloarima slovi za fatalnu ženu, još jednom je pokazala koliko ja atraktivna i zgodna.

Dona Vekić igrala je sjajno na početku 2025. Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Maldivi i saradnja sa Srbinom

Dona Vekić (29) počastila je sebe letovanjem na Maldivima, a njene fotke u bikiniju zapalile su društvene mreže. Plavokosa lepotica trenutno zauzima 78. mesto na WTA listi, a trenira pod patronatom srpskog stručnjaka Saše Bajina, koji je u svoje vreme brinuo i o karijeri Serene Vilijams.

Dona Vekić u svojoj karijeri osvojila je četiri WTA titule, a njen najbolji plasman bio je 17. mesto na svetu i to početkom ove godine, kada je bila u neverovatnoj formi. Što se tiče grendslemova, najveći uspeh joj je polufinale na Vimbldonu 2024. godine, kada je zaustavljena od strane od Italijanke Jasmine Paolini. Prošle godine igrala je i finale OI u Parizu, koje je izgubila od Kineskinje Ćinven Ženg, ali je osvojila srebrnu medalju.

Dona Vekić voli da izlazi po ekskluzivnim restoranima Foto: Printskrin/Instagram

Burna veza sa Vavrinkom

Dona Vekić bila je pre osam godina u vezi sa Stanom Vavrinkom. Švajcarski teniser tada je bukvalno odlepio za 11 godina mlađom i zanosnom Hrvaticom, zbog koje je ostavio suprugu i ćerkicu. Posle Stanovog razvoda uživali su u ljubavi, ali su se posle nekoliko godina razišli, gde je svako krenuo svojim putem.

- Teško bi se moglo reći da je naša veza bila tajna. Svi ljudi oko nas, mislim oni iz tenisa, znali su da smo Stan i ja par, te je bilo pitanje vremena kada će to izaći na svetlo dana - rekla je Dona Vekić.

Umalo tuča Stana i Kirjosa

Kako je priznala taj raskid joj te teško pao.

- Svakome je teško da preboli raskid veze, pogotovo ako je to vaša prva važnija veza, a sve se odvija pod lupom javnosti. Najviše me bolelo to što su novinari izvrtali istinu i pisali da sam ja kriva za raspad njegovog braka, što je miljama daleko od istine - ispričala je u intervjuu za "Cosmopolitan".

Tada je nastao i jedan od najvećih skandala u tenisu, kada je na mastersu u Sinsinatiju Stan Vavrinka hteo da se potuče sa Nikom Kirjosom, koji ga je prozivao, upravo zbog Done Vekić. Zahvaljujući određenom broju ljudi, sprečena je tuča, a Kirjos je tada navodno u lice rekao Vavrinki:

- Žao mi je što ovo moram da ti kažem druže, ali Kokinakis je je*** tvoju devojku!

Stan Vavrinka i Dona Vekić iz vremena kad su bili zaljubljeni Foto: CHRIS TROTMAN / Getty images / Profimedia

Zavela kolegu i fudbalera

Posle razlaza sa Vavrinkom, Donu Vekić povezivali su sa teniserom Bornom Ćorićem i fudbalerom Brunom Petkovićem.

- To je privatni život. Istina je da se mi najviše družimo, najbolje se slažemo jer imamo isti posao i najbolje se razumemo - rekla je Dona za "RTL" nakon što je viđena s Brunom na jednom zagrebačkom adventu.

Pre godinu dana, mediji iz Hrvatske pisali su da je Dona Vekić ponov zaljubljena, odnosno povezivali su je sa zagrebačkim biznismenom Krešimirom Čorakom, koji je skoro duplo stariji od nje.

Dona Vekić odmara na Maldivima Foto: Printskrin/Instagram

Duge noge za igranje

Dona Vekić slkovi za jednu od najzgodnijih i najatraktivnijih teniserki na WTA turu. Za nju obožavatelji kažu da ima "najbolje i najduže noge" od svih teniserki. Ona je prava prirodna lepotica, jer se nikada nije podvrgla bilo kakvoj hirurškoj intervenciji, što su radile neke teniserke.