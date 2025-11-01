Slušaj vest

Francuska teniserka Ošean Dodan neplanirano je dospela u centar medijskog interesovanja, ali ne zahvaljujući svojim igrama.

Lepa i atraktivna Francuskinja, rođena u Lilu Ošean Dodan povećala je grudi i otvoreno počela da priča o estetskoj intervenciji na svom telu.

Ošean Dodan francuska teniserka Foto: Printskrin/Instagram

Prva na svetu

Kako sama priznaje, prva je profesionalna teniserka koja je uradila tako nešto. Poznato je odranije, da je Simona Halep smanjivala grudi, kako bi mogla da igra vrhunski tenis. Zbog velikih grudi patila je iAmanda Anisimova, jer su je prozivali preko društvenih mreža, pa je padala i u krize i veliku depresiju.

Ošean Dodan nema nameru da pati zbog toga što je uvećala svoje atribute. Štaviše, ponosna je na svoje novo i bujno poprsje. I nema problem da javno priča o tome.

- U ovom sportu to nije uobičajeno. Znam da niko pre mene to nije uradio, pa sam znala da će ljudi pričati - rekla je Dodan za Dejli Mejl i dodala:

- Ali meni to nije ništa ludo. To su samo grudi, ništa posebno. Možda će ljudi pričati jer je novo i neobično, ali ne toliko koliko sam mislila.

Neprijatna pitanja

Ošean Dodan svesna je da će dobijati neprijatna pitanja. Već se suočila sa njima, jer je priznala da joj je jedan novinar postavio pitanje, da li uopšte može da igra tenis posle operacije.

- Naravno da mogu da igram! Da, velike su, ali to ne znači da ne mogu da se krećem. Ima teniserki sa većim grudima od mojih. I one i dalje igraju. Moje su samo veštačke, to je sve - objasnila je Francuskinja.

Čim je uvećala grudi Ošean Dodan uradila je nekoliko interesantnih fotosešna, za najcenjenije i najbolje fotografe Evrope i Amerike. Reklamirala je donji veš i bikinije, a strani mediji pišu da je i dobro zaradila.

Ošean Dodan francuska teniserka u večernjem izlasku Foto: Printskrin/Instagram

Nije problem pričati o grudima

Francuskinja ima za cilj da sledeće godine poboljša svoj plasman, odnosno da bude među 100 najboljih teniserki na planeti.

- Za mene je dobro da pričamo o nečemu drugom u vezi sa tenisom, jer da, mi smo teniseri, ali smo i normalni ljudi. U normalnom životu, ljudi takođe rade operacije i ne razumem zašto osuđujemo nešto što normalni ljudi rade. Sada se osećam bolje u svom telu, i mislim da u sportu uopšte ljudi uvek misle da smo samo roboti, samo teniseri. Ali imamo privatne živote, imamo prijatelje, imamo različite stvari - rekla je Ošean i nastavila:

- Zato mislim da je za mene važno, da pričamo o svemu.

Ošean Dodan pre nego što je uvećala grudi Foto: Virginie Bouyer / imago sportfotodienst / Profimedia

Karijera u kanalu

Ošean Dodan trenutno zauzima 477. mesto na WTA listi, a u karijeri je osvojila jednu titulu, u Kvebek sitiju 2016, gde je pobedila Loren Dejvis u finalu. Najbolji plasman bila joj je 46. pozicija. Trenira sa ocem Frederikom, potiče iz sportske porodice i jedinica je. Igra desnom rukom, a njen omiljeni udarac je servis. Teniski uzori su joj Marija Šarapova i Rodžer Federer. Uživa u modi i volela bi da se okuša na nekoj manekenskoj reviji.

Njen napredak je u nekoliko navrata bio usporen zbog povreda, posebno u periodu od 2018. do 2020. Neki je opisuju kao "hit-or-miss" teniserku, koja ili briljira, ili greši u serijama. Igrajući tenis, a profesionalac je od 2011. godine, Ošean Dodan zaradila je 2.825.516 dolara. Na instagramu je prati 72.000 ljudi, ali dobija sve više pratilaca, otkada je javno objavila da je uvećala grudi.

Kurir sport/Daily mail