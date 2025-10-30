Slušaj vest

Teniser iz Monaka Valanten Vašro plasirao se u četvrtfinale mastersa u Parizu, pošto je danas u osmini finala pobedio 31. igrača sveta Britanca Kamerona Norija posle dva seta, 7:6, 6:4.

Meč je trajao sat i 38 minuta.

Vašro, 40. igrač sveta, je jedini brejk na meču osvojio u petom gemu drugog seta.

Teniser iz Monaka zabeležio je pet asova, dok je Nori osvojio četiri poena direktno iz servisa.

Vašro će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela 10. tenisera sveta Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima i 50. igrača sveta Nemca Danijela Altmajera.

