Valenten Vašro savladao je Kamerona Norija u dva seta
Tenis
VAŠRO STIGAO DO ČETVRTFINALA PARIZA! Teniser iz Monaka srušio Kamerona Norija!
Slušaj vest
Teniser iz Monaka Valanten Vašro plasirao se u četvrtfinale mastersa u Parizu, pošto je danas u osmini finala pobedio 31. igrača sveta Britanca Kamerona Norija posle dva seta, 7:6, 6:4.
Meč je trajao sat i 38 minuta.
Vašro, 40. igrač sveta, je jedini brejk na meču osvojio u petom gemu drugog seta.
Teniser iz Monaka zabeležio je pet asova, dok je Nori osvojio četiri poena direktno iz servisa.
Foto: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia
Vašro će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela 10. tenisera sveta Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima i 50. igrača sveta Nemca Danijela Altmajera.
Kurir sport / Beta
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši