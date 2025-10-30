Slušaj vest

Deseti teniser sveta Kanađanin Feliks Ože-Alijasim plasirao se u četvrtfinale mastersa u Parizu, pošto je danas u osmini finala pobedio 50. igrača sveta Nemca Danijela Altmajera posle tri seta, 3:6, 6:3, 6:2.

Meč je trajao dva sata i šest minuta.

Feliks Ože-Alijasim Foto: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia, MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia, Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ože-Alijasim je tri puta uzeo servis nemačkom teniseru, dok je Altmajer osvojio jedan brejk.

Kanadski teniser zabeležio je sedam asova, dok je Altmajer osvojio šest poena direktno iz servisa.

Ože-Alijasim će u četvrtfinalu igrati protiv 40. tenisera sveta Valantena Vašroa iz Monaka, koji je u osmini finala pobedio 31. igrača sveta Britanca Kamerona Norija.

Kurir Sport / Beta

