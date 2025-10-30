Teniski spektakl u Atini počinje u nedelju, ali uvodni događaj koji je trebalo da ga najavi neće biti održan.
ŠOK! NOVAKOV MEČ OTKAZAN IZ BEZBEDNOSNIH RAZLOGA! Ništa od spektakla sa Cicipasom, navijači razočarani jer neće biti spektakla!
Prema pisanju grčkih medija, egzibicioni duel između Novaka Đokovića i Stefanosa Cicipasa, planiran za petak popodne u impozantnom
Zepionu, otkazan je iz bezbednosnih razloga. Publika je očekivala šou program sa izazovima, igrama i interaktivnim momentima, ali će se ova zabavna uvertira, nažalost, izostati.
Đoković je već nekoliko dana u Atini, gde koristi vreme i za uživanje u sportu, prisustvovao je evroligaškim mečevima Panatinaikosa i Olimpijakosa.
Podsetimo, turnir u grčkoj prestonici biće održan od 2. do 8. novembra.
