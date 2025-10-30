Slušaj vest

Teniski spektakl u Atini počinje u nedelju, ali uvodni događaj koji je trebalo da ga najavi neće biti održan.

Prema pisanju grčkih medija, egzibicioni duel između Novaka Đokovića i Stefanosa Cicipasa, planiran za petak popodne u impozantnom

Zepionu, otkazan je iz bezbednosnih razloga. Publika je očekivala šou program sa izazovima, igrama i interaktivnim momentima, ali će se ova zabavna uvertira, nažalost, izostati.

1/39 Vidi galeriju LJUDI, NOVAK JE NEUNIŠTIV! Povređen je nadoknadio 0:4 i preko Cicipasa se plasirao u polufinale Olimpijskih igara! VIDEO Foto: Dado Đilas

Đoković je već nekoliko dana u Atini, gde koristi vreme i za uživanje u sportu, prisustvovao je evroligaškim mečevima Panatinaikosa i Olimpijakosa.

Podsetimo, turnir u grčkoj prestonici biće održan od 2. do 8. novembra.