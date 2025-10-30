Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira iz Pariza: Vuk Brajović

“Čarobnjak iz Moza” nastavlja svoj pohod kroz Masterse – i, za razliku od mnogih koji su zasijali na nekim od važnijih turnira – Valentin Vašero ne namerava da se njegova srećna zvezda skoro “ugasi”.

1/4 Vidi galeriju Valentin Vašero Foto: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Posle pobede nad finalistom Brisela Lehečkom i Šangaja Rinderknešom – pred džinom iz majušnog Monaka “pao je” u dva seta i dželat Karlosa Alkaraza Kameron Nori (7-6, 6-4).

“Sve je moguće u tenisu, iako iskreno ne bih očekivao da se ovo upravo meni dešava. Čini mi se da ovde više uživam u mečevima nego u Šangaju, i nadam se da će se ovaj niz nastaviti – iako je teško ne osetiti zamor”, kaže 40. igrač sveta pred naredni nastup protiv Feliksa Ože Alijasima (#10).

Upitan da li je njegov rang (204. pre Šangaja) u potpunoj suprotnosti sa nivoom tenisa za koji je bio siguran da može da isporuči, Vašero odgovara:

“Pre povrede sam zapravo bio 110., i izgubio sam puno bodova u tom periodu koje nisam mogao da branim. Verovao sam uvek u svoju igru, ali je bilo teško probijati se do završe faze turnira na kojima sam učestvovao. Sada imam mnogo više vere u sebe u tom smislu. Znao sam da je moj tenis na nivou Top 100 igrača sveta, i da je pitanje vremena kada ću se probiti u prvih 50”, jasan je on.

Da li ga kolege sada drugačije posmatraju “u svlačionici”?

“Sve što sam ostvario u poslednje vreme mi je otvorilo brojne nove mogućnosti, povezalo sa igračima koje sam do sada uglavnom pratio preko televizije. Sada smo svi zajedno – u svlačionici, na treninzima, na mečevima - i sve je pozitivno. Srećan sam što imam priliku da budem pored njih, učim uživo – jer smatram da je taj proces tek započeo. Mnogi su mi čestitali na uspehu u Šangaju, i sveopšti utisak je zaista izuzetan”, prenosi medijima on.

U Bazelu je umalo pobedio i Frica…

“Osećao sam veliki pritisak na ramenima u Bazelu, a to je bio tek drugi ili treći put u karijeri da sam igrao u dvorani, u tako brzim uslovima. Veoma sam zadovoljan kako sam se suprotstavio jednom od najboljih igrača sveta, i ne samo to – već bio na 2 poena od pobede. I pored toga, taj poraz me nije obeshrabrio – i samopouzdanje mi je još uvek na najvišem nivou ovde u Parizu. Drago mi je da je publika takođe stala uz mene i dala dodatnu energiju u najvažnijim momentima, što mi je dalo slobodu da se razmašem”, zaključuje on.

Meč Vašeroa i Ože-Alijasima otvara dnevni program mečeva na Centralnom terenu u petak – od 14 časova.