Specijalni izveštač Kurira iz Pariza: Vuk Brajović

Pariski teniski maratonac Feliks Ože Alijasim (ATP #10) nastavlja svoje kretanje ka još jednom finalu Mastersa (izgubio u prvom od Rubljova u Madridu prošle godine) – a prva prepreka na stazi je rođak njegovog velikog prijatelja Artura Rinerkneša – Valentin Vašero, iznenađenje sezone 2025. o kome svi danas pričaju – pa i sam Kanađanin.

1/11 Vidi galeriju Feliks Ože-Alijasim Foto: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia, MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia, Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako je pobeda protiv Altmajera u tri seta bila treća u nizu koju je ostvario posle zaostatka od 1:0 u setovima, medije je prvenstveno interesovao šta ima da kaže o svom narednom protivniku:

“On je zaista postao najaktuelniji igrač turneje, sve vezano za njega je poprilično jedinstveno i odigrava se u pozitivnom duhu. Znam za njega i iz prethodnih sezona iako nismo nikada igrali jedan protiv drugog, što u ovom trenutku predstavlja pravi izazov – pošto je njegova igra značajno napredovala. Evidentno je da je on imao potencijal da igra na ovom nivou i u Šangaju je pokazao da ima veru u svoj tenis. To što je tamo postigao zaista je izgledalo neverovatno za mnoge, ali je on išao iz dana u dan i podizao nivo samopouzdanja, igrao sa strašću – što prikazuje i ovde, tako da je sa pravom on “čovek trenutka”, ističe Kanađanin.

O svojoj igri u meču nad Altmajerom kaže:

“Nisam nezadovoljan time kako sam otvorio ovaj meč iako sam izgubio uvodni set, jer je on neugodan igrač – i po mnogo čemu predstavlja drugačiji set izazova od mnogih drugih. Održao sam mirnoću i poprilično ubedljivo osvojio naredna 2 seta, tako da ne osećam da sam se preterano dodatno opteretio igrajući još jedan meč na tri seta pred naredne izazove”, jasan je “Srećko”.

Igranje u novoj dvorani igračima pruža drugačiji utisak nego u Bersiju…

“Iskreno, na prvi pogled malo izgleda čudno što smo ovde na centralnom terenu toliko daleko od publike. Čujete kako je bučna i osećate da je ona tu u velikom broju, ali u fizičkom smislu nemate taj nivo interakcije kao na nekim drugim turnirima. Naravno, nije prijatno igrati kada vam prvi red biva bukvalno tik iza leđa, što je bio slučaj sa manjim terenima u Bersiju – ali je činjenica da je dinamika odnosa sa publikom ovde drugačija”, prenosi nam on.

Najbolji pijanista među teniserima je kandidat da se plasira na Završni Masters u Torinu ako dobro prođe u Parizu i odluči se da odigra i Mec – ali toj temi pristupa veoma oprezno:

“Svi mi nastojimo da se na kraju godine plasiramo za Torino, iako nisam tome pridavao neku izuzetnu važnost u smislu velikog cilja za ovu godinu. Idete iz dana u dan, iz turnira u turnir i nastojite da igrate najbolje što možete u različitim uslovima i okolnostima. Sada odjednom svaki meč postaje važan – ali ja ne želim da se time opterećujem. Želim da što bolje odigram ovaj turnir, ne menjam ni strategiju ni pripreme zbog te mogućnosti – i primarno je da godinu završim na način koji će mi dati dobru osnovu za pripreme za narednu sezonu. Videćemo šta je to što je moguće u ovim okolnostima”, zaključuje Ože Alijasim pred još jedan verovatni triler u tri seta protiv Vašeroa.