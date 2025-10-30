Slušaj vest

Australijski teniser Aleks de Minor plasirao se danas u četvrtfinale mastersa u Parizu, pošto je pobedio 14. igrača sveta Karena Hačanova iz Rusije posle dva seta, 6:2, 6:2.

Šesti teniser sveta pobedio je posle 70 minuta.

Keti Bulter i Aleks de Minor Foto: Instagram/katiecboulter

On je napravio četiri brejka, a Hačanov nije uspeo nijednom da mu oduzme servis.

De Minor će u četvrtfinalu igrati protiv Kazahstanca Aleksandra Bublika.

