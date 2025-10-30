Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira iz Pariza: Vuk Brajović

Nešto nije u redu sa Janikom Sinerom u Parizu – iako pobeđuje.

Iako je trijumf u meču sa redovno neugodnim Serundolom od 7:5 6:1 svakako dobrodošla za Italijana na Mastersu na kome do sada nije zabeležio zapažene rezultate – teško je oteti se utisku da je Argentinac najviše kumovao svojoj propasti, a Siner mu tek potpomogao.

Iskusno strpljiv je bio drugi reket sveta u odlučujućim momentima izuzetno nestalnog prvog seta za obojicu igrača, dok se Serundolo raspao pod teretom tenzije i tada dozvolio još jedan brejk protivniku – presudan za konačni ishod meča.

“Srečan sam što sam odneo pobedu u ovakvom meču kroz dva seta. Prvi deo igre je bio veoma težak, dva puta sam pretrpeo brejk i nisam uspevao da konvertujem više prilika. Mislim, dešava se i to – ali sam konačno zadovoljan pobedom i nastojaću da se što bolje fizički oporavim pred sutrašnji meč sa Šeltonom”, jasan je Siner.

Na momente je Siner izgledao zaista istrošeno, ali on smatra da je to normalno: “Protekle nedelje su bile izuzetno fizički naporne za mene, puno toga sam proživeo – ali očekujem da ću sutra uveče biti spreman. Važno je da sam završio meč u sat i po, i nadam se da ću večeras dobro odspavati – što je prvi preduslov da budem na nivou izazova sutra!”

Posle prvog meča je komentarisao da mu je kretanje po terenu predstavljalo najveću komplikaciju – pa je medije interesovalo da li se stanje tu popravilo?

“Osećao sam se malo bolje u odnosu na prvi meč. Otvaranje turnira je uvek zahtevno, ali iz kola u kolo se sve bolje prilagođavamo na uslove. Sutra očekujem veoma komplikovan meč protiv potpuno drugačijeg igrača. Odlično se poznajemo – naročito iz najsvežijih mečeva – pa će biti interesantno kako će se taj meč odvijati.

Na 100 dana smo od početka zimske olimpijade u Italiji, pa je bilo interesantno čuti da li Siner očekuje da ima neku ulogu na toj manifestaciji – pošto je dobro poznato da je u mlađim danima bio šampion u skijanju.

“Iskreno, uopšte ne znam da li ću se baviti time u narednom periodu. Pre svega – u ovom trenutku ne znam gde ću tada biti”, završava kratak razgovor sa medijima Siner – gde je i iz govora njegovog tela bilo jasno da je i takav za njega večeras bio predugačak…