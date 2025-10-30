Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira iz Pariza: Vuk Brajović

U sezoni za zaborav, najbolji ruski igrač Danil Medvedev daje gas kada mnogi drugi koče – u samom finišu.

Osvojio je najviši svetski broj jedan (1.98m) svoj 19 trofej (od ukupno 21) na betonu Almatija pre nekoliko nedelja, a večerašnjom pobedom protiv Lorenca Sonega u tri triler-setova (3:6 7:6 6:4) ostvario lep karijerni uspeh.

1/3 Vidi galeriju Danil Medvedev dobro raspoložen posle pobede Foto: Printscreen

Naime, popularni “medved” se izjednačio sa Cicipasom po broju nastupa u četvrtfinalima turnira ATP Serije 1000 (25), čime je dospeo na podelu trećeg mesta među aktivnim igračima. Na prvom mestu je neverovatni Novak Đoković sa 97 nastupa u četvrtfinalima Mastersa, dok je drugi Saša Zverev sa trenutnih 34 – sa prilikom da ovaj broj poveća upravo večeras u meču sa Davidovič-Fokinom u Parizu.

Ovo je bio njegov četvrti plasman u četvrtfinale na poslednjih 6 turnira koje je igrao posle šokantne eliminacije u prvom kolu Ju Es Opena krajem avgusta, izgubivši jedino od Mutea u drugom kolu Beča prošle nedelje. Ako večeras i Zverev dođe do svog rekordnog broja nastupa u ovoj fazi turnira, sutra nam sleduje prava teniska poslastica i zabava “par ekselans” u vidu 22. meča često posvađanih Saše i Danila – gde je Rus do sada bio više nego dominantan sa 14 pobeda.