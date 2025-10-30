SKORO, PA NA CILJU: Bublik na pragu top 10 i Mastersa u Torinu
Specijalni izveštač Kurira iz Pariza: Vuk Brajović
Veliki nevaljalac svetskog tenisa Aleksandar Bublik (trenutno ATP#16) izbacio je sa Mastersa u Parizu 4.igrača sveta Frica u 2 seta i došao u poziciju da po prvi put u karijeri uđe u Top 10 selekciju tada kad to biva najteže - na kraju sezone.
Nakon što je stigao do četvrtfinala Mastersa u Parizu, u Francuskoj, Bublik će biti rangiran na 13. mestu na "lajvu", što predstavlja uspeh bez presedana za njega.
„Ovo je prvi put u mojoj karijeri da sam tako blizu velikog dostignuća. Ako bih se sada opustio i rekao da sam umoran i povređen ili odlučio da stanem, kasnije bih krivio sebe", smatra on.
Šansa da se uđe u prvih 10 i bude alternacija na završnom ATP Mastersu u Torinu je veliki prvenac za kontroverznog Kazahstanca.
„Kada imate priliku, morate je maksimalno iskoristiti. Sledeće godine ću morati da branim osvojene poene iz ove i biće teže. Sada sam sve bliže i bliže cilju o kome nikada ranije nisam ni razmišljao. To mi daje dodatnu energiju, osim ako mi se desi da popustim pod pritiskom“, rezimira Bublik u svom autentičnom stilu.