Specijalni izveštač Kurira iz Pariza: Vuk Brajović

Veliki nevaljalac svetskog tenisa Aleksandar Bublik (trenutno ATP#16) izbacio je sa Mastersa u Parizu 4.igrača sveta Frica u 2 seta i došao u poziciju da po prvi put u karijeri uđe u Top 10 selekciju tada kad to biva najteže - na kraju sezone.

Aleksandar Bublik Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP / Profimedia, Ryan Remiorz / PA Images / Profimedia, EPA/ JASON OBRIEN

Nakon što je stigao do četvrtfinala Mastersa u Parizu, u Francuskoj, Bublik će biti rangiran na 13. mestu na "lajvu", što predstavlja uspeh bez presedana za njega.

„Ovo je prvi put u mojoj karijeri da sam tako blizu velikog dostignuća. Ako bih se sada opustio i rekao da sam umoran i povređen ili odlučio da stanem, kasnije bih krivio sebe", smatra on.

Šansa da se uđe u prvih 10 i bude alternacija na završnom ATP Mastersu u Torinu je veliki prvenac za kontroverznog Kazahstanca.

„Kada imate priliku, morate je maksimalno iskoristiti. Sledeće godine ću morati da branim osvojene poene iz ove i biće teže. Sada sam sve bliže i bliže cilju o kome nikada ranije nisam ni razmišljao. To mi daje dodatnu energiju, osim ako mi se desi da popustim pod pritiskom“, rezimira Bublik u svom autentičnom stilu.