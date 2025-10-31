Slušaj vest

Ruska teniserka Ana Blinkova poslednja je polufinalistkinja turnira u kineskom Đuđanu, pošto je pobedila američku igračicu Ališu Parks sa 7:5, 7:5.Meč između Parks i Blinkove, 65. i 95. teniserke sveta, trajao je sat i 58 minuta.

Blinkova je u oba seta vodila sa 5:2, da bi Parks sa tri uzastopna gema stizala do izjednačenja. Ruskinja je zatim u oba seta pravila brejkove u 11. gemu za plasman među četiri najbolje.

1/7 Vidi galeriju ODAVNO JE NEMA U TENISU, A SADA SE JAVILA I REKLA DA JE IZGUBLJENA NA OSTRVU: Srpska teniserka HOT fotkom počastila fanove! (FOTO) Foto: Pritnscreen/Instagram

U polufinalu Blinkova se sastaje sa češkom igračiom Dominikom Šalkovom (151. na WTA listi).

U drugom polufinalu igraće aktuelna pobednica turnira u Đuđanu - Švajcarkinja Viktorija Golubić (53. na WTA listi) i Austrijanka Lili Tager (235.).