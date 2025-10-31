Slušaj vest

No, to će biti veoma teško – jer je, za razliku od zamorenog Sinera – Šelton na vrhuncu fizičke snage, motivisan posle odličnih pobeda nad Kobolijem I Rubljovom I smatra da može do druge pobede (ukupno i na betonu) protiv velikog favorita u njihovom osmom meču (večeras od 19 časova).

Takmičarski dan u Parizu otvaraju nosilac specijalne pozivnice – ali već 40. igrač sveta Vašero i 30 mesta bolje plasirani specijalista za tenis u dvorani Ože Alijasim u njihovom prvom meču u karijeri. Simpatični div iz Monaka još više uživa u gradu svetlosti nego u kineskom futuropolisu – gde je ispisao tenisku istoriju osvajanjem turnira iz statusa potpunog autsajdera i srečnog kvalifikanta, pa Kanađanin ima sve razloge za oprez i brigu, osim sportskih motiva koji bi doprineli možda I prvom plasmanu na Završni Masters u Torinu.

I Aleksandar Bublik ima šanse da bude među prisutnima u Torinu, pun samopouzdanja posle sezone koja mu je donela puno blagodeti i priznanja iz teniskog miljea, čiji miljenik on teško može da bude zbog čestih oštrih izjava upućenih drugim kolegama. Ipak, Kazahstancu niko ne može da porekne izuzetnu raznovrsnost, fizičku pripremljenost, nepredvidivost I borbenost – koju sjajno kombinuje sa originalnim rešenjima tokom meča.

1/9 Vidi galeriju Janik Siner - teniski turnir u Beču Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Njegov protivnik Aleks De Minor (ATP #6) je njegova sušta suprotnost po postojanosti i stilu igre, što mu je donelo prednost od 3:1 u dosadašnjim mečevima – uz obe pobede na betonu. Ipak, četvrtfinale je četvrtfinale – I tu (skoro) sva statistika pada u vodu i trenutna forma i raspoloženje bivaju dominantni. Pola sata je Bublik proveo više na terenu od De Minora – koji ima skor od 11-2 u dvoranama ove godine (Bublik 7-4) i prednost strpljivosti na ovoj izuzetno sporoj podlozi – ali je Saša igrač koji može da zapali atmosferu i pokrene meč i publiku u potpuno drugom smeru u trenutku.

Za kraj dana – novi nastavak u jednom od najintenzivnijih rivaliteta generacije sada već zrelih asova, dvadeset drugi meč branećeg šampiona Saše Zvereva i osvajača šest Mastersa (i Ju Es Opena) Danila Medvedeva, koji je iz Bersija 2020. odneo jednu od svojih 6 Masters titula. Nemac ima šansu da postane jedini igrač koji će ove godine odbraniti trofej na turnirima serije 1000, i 14.put je u četvrtfinalima ovih turnira – svojevremeno se izdvojivši od ostatka generacije kao prvi koji je krenuo da osvaja ove trofeje (ukupno 7). Ipak, danas 10 mesta lošije rangirani Medvedev je neuporedivo bolji na turnirima u dvorani ove sezone (skor 10-3, Zverev 5-3), pet puta uzastopce ga je pobeđivao u poslednje 2 godine – ali će u ovako sporim uslovima za igru od presudnog značaja biti mogućnost da se šanse stvore, konvertuju i održi čak i najmanja rezultatska prednost u poenima, uz što mirniju glavu tokom celog procesa. U tom smislu je Rus – za divno čudo – bivao stabilniji u poslednje vreme, ali je teško poverovati da će obojica uspeti da iskontrolišu emocije do te mere da ovaj meč poprimi predvidiv tok.

Ako je tenis vaš izbor za ovaj petak – sve do posle ponoći – znate šta treba da pratite…

Kurir sport / Vuk Brajović