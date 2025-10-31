Kanadski teniser Feliks Ože-Alijasim plasirao se u polufinale mastersa u Parizu, pošto je posle dva seta pobedio Valentina Vašeroa iz Monaka 6:2, 6:2.
Tenis
FELIKS NIJE DOZVOLIO IZNENAĐENJE: Ože-Alijasim preslišao Vašeroa za polufinale Pariza
Deseti teniser sveta pobedio je 40. igrača na ATP listi posle sat i 19 minuta.
Kanađanin je četiri puta oduzeo servis Vašerou, koji nije napravio nijedan brejk.
U polufinalu, Ože-Alijasim će igrati protiv boljeg iz duela Bublik-De Minor.
(Beta)
