Deseti teniser sveta pobedio je 40. igrača na ATP listi posle sat i 19 minuta.

Kanađanin je četiri puta oduzeo servis Vašerou, koji nije napravio nijedan brejk.

U polufinalu, Ože-Alijasim će igrati protiv boljeg iz duela Bublik-De Minor.

(Beta)

