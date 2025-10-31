Slušaj vest



Nasmejan posle ove epizode, Vašero je odgovorio na pitanje Kurira: da li će u ovom duhu pamtiti sve ovo što je proživeo proteklih nedelja na turneji i neverovatan skok sa 204. na 39.mesto ATP rang liste?

“Naravno, apsolutno ništa drugo mi ne pada na pamet. Presrećan sam zbog svega što sam ostvario na kraju ove sezone i mogućnosti koje su mi se otvorile za nastavak moje karijere. Danas je – uh – bilo teško podneti ovako superiornog Feliksa na terenu, ali je i to jedno dragoceno iskustvo koje ću iskoristiti za ono što predstoji”, iskren je Vašero.

Da li je ovaj ubedjiv poraz bio plod umora?

“Nisam se osećao toliko umorno u fizičkom smislu, ali donekle jesam u mentalnom. Iz onoga što je viđeno na terenu bilo je jasno da su brzina i svežina bili na Feliksovoj strani, i on je danas za mene bio prejak. U tim okolnostima, mentalni zamor utiče i na to šta odlučujete da odigrate, pa je bilo previše grešaka sa moje strane – a sa njegove previše izazova na koje nisam nalazio prave odgovore. Ipak, nisam osetio neki dramatični nedostatak fizičke energije – i to nije bio glavni razlog za današnji poraz”, uvereva nas on.

“Iako smo često trenirali prethodnih godina, danas je bio moćan protivnik na terenu. Brzina, preciznost, dubina udaraca, raspoređivanje loptice po uglovima – sve je radilo u njegovu korist. Nisam iznenađen time kako igra ovde ove nedelje, jer kada Feliks igra sa samopouzdanjem – sigurnost njegove igre ga svrstava među najbolje na svetu”, dodaje poraženi.

U 2026. će biti u situaciji da brani puno bodova iz ove sezone, pa je medije interesovalo kako planira da se pozabavi tim problemom?

“Još ima dosta do dela sezone 2026. u kojoj će doći ti bodovi na odbranu. Svakako sam puno “prihodovao” u bodovima ove sezone, ali želim da nastavim u ovom maniru I sledeće – odnosno da nastavim da igram na najvišem nivou, takmičim se sa najboljim igračima na svetu, pružam svoj maksimum i užvam u tenisu. U suprotnom – sve što sam postigao neće imati pravu vrednost, i mislim da imam dovoljno samopouzdanja da nastavim sa ovakvim radom i rezultatima”, odgovara Vašero.

Da li će biti nekih promena u njegovom timu – s obzirom na to da je on Top 50 igrač sveta i učesnik mnogo važnijih turnira nego što je do sada bio slučaj?

“Ako nešto dobro funkcioniše, zašto ga menjati? Ne želim da menjam tim, već ćemo se samo dogovarati o tome ko će gde putovati sa mnom. Svakako je drugačija dinamika kada se igraju čelendžeri, pa ne očekujem da ću provoditi toliko puno vremena kod kuće – ali ne vidim neke posebne izazove u tom smislu. Dogovor kuću gradi”, uverava nas sagovornik.

Vašero je dobio posebnu pozivnicu od organizatora turnira u Mecu koji počinje sledeće nedelje – i veoma je verovatno da će upravo tu završiti aktuelnu sezonu. Ovo će biti sjajna prilika da francuska publika još jednom pozdravi najveće tenisko iznenađenje možda i u poslednjoj deceniji – i to sa posebnim emocijama, jer je Valentin do kraja juniorskih dana zapravo nastupao pod zastavom “trikolora”, ali tada nije bio prepoznat kao kadar za velike uspehe.

Svaka čast još jednom za Valentina Vašeroa, sa željom da i sledeće sezone svojom igrom i sportskim stavom nastavi da oduševljava ljubitelje tenisa širom sveta.

1/4 Vidi galeriju Valentin Vašero Foto: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

(Vuk Brajović)