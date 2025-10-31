Slušaj vest

Feliks Ože – Alijasim još uvek nije osvojio Masters, i iako je (ne)zvanično najbolji igrač na turneji u dvoranskim uslovima do sada svoje jedino finale turnira ATP Serije 1000 odigrao na šljaci Madrida. Ovoga puta “miriše” da bi sjajni Kanađanin mogao i korak dalje od ostvarenog u “Kahi Mahiki” – što posebno prija frankofonskoj publici u Parizu u okolnostima kada su svi francuski igrači eliminisani još u prethodnom kolu.

Na pitanje Kurira koliko na njega utiče činjenica da je smatran za specijalistu za dvoranske uslove u smislu pripreme za sezonu i pred važne mečeve, Feliks odgovara:

“Istina je da sam do sada bio veoma uspešan na dvoranskim turnirima, ali to nije bio plod nekih posebnih priprema ili izbora. Jednostavno, odgovaraju mi kontrolisani uslovi za igru – jer je moj lični pristup i tenisu i drugim stvarima koje me interesuju upravo takav, sveobuhvatan. Ne postoje neke igračke karakteristike koje se trudim da primenim iz opsega moje igre u dvorani tada kada igram napolju, na drugim podlogama – jer nepredvidivi faktori vetra, odskoka loptice ili vlažnosti uvek diktiraju obavezu da im se prilagođavate. Trudim se da imam univerzalni pristup svim turnirima, da odgovorim na te izazove, ali ono što znam da radim u tenisu mi je do sada najbolje rezultate davalo na turnirima u dvorani, i jasno mi je zašto je to slučaj.”

Na temu uspona i padova u ovoj i prethodnim sezonama, Alijasim kaže:

“Odlično sam počeo sezonu, ali sam u jednom trenutku osetio previše samopouzudanja u svoju igru – i to mi se odbilo o glavu. Shvatio sam šta je posredi, presložio sam neke stvari u glavi, kvalitetno radio i bio strpljiv u povratku na svoj nivo – a na Rolan Garosu je taj pristup počeo da daje osetnije bolje rezultate. I to se dešava, ali mislim da znam kako da to predupredim od sada nadalje”, iskren je on.

Odigrao je sjajan meč protiv Vašeroa…

“Puno mi je pomoglo to što sam jučerašnji meč završio na visokom nivou, i manje-više nastavio tamo gde sam stao. Fokurisao sam se samo na sebe i svoju igru, činio dobar izbor udaraca, servisom postizao ono što sam naumio – i sprovodio strategiju igre na zaista zadovoljavajućem nivou. Zapravo, imao sam spremne “opcije a, b i c” za današnji meč, ali sam retko kada primenjivao bilo koju drugu osim “a” – jer je sve funkcionisalo odlično.

Najbolji plasman Ože-Alijasima u dosadašnjoj karijeri je bio 2022, kada je zauzimao čak 6. mesto na ATP rang-listi. Šta je naučio o životu na teniskoj turneji od tada?

“Mislim da su izazovi sa kojima sam se suočavao tokom svoje karijere sasvim uobičajeni – i od te 2022. sam puno naučio o sebi i turneji. Dobro sam i tada znao zašto radim to što radim, ali su uspesi donekle uticali na to da izgubim viziju šire karijerne slike i kontinuitet. I tada – kao i sada – bilo mi je najvažnije da se blisko povežem sa svojim timom, okolinom i porodicom radi stvaranja nove perspektive – što ponovo daje dobre rezultate. Mislim da sam bogatiji za puno važnih iskustava, sa sobom sam u potpunom miru i nadam se da sam razvio sistem pomoću kojeg ću moći da sprečim veće padove na rang-listi, što puno utiče na svaki naredni turnir”, objašnjava nam 10. igrač sveta, i zaključuje: “Tenis je satkan od promenjivih okolnosti, različitih tendencija – ali i mi aktivno utičemo na njih. Važno je imati samopouzdanje kao plod šire harmonije važnih stvari i odnosa koje čine vaš život, I baviti se ovim sportom bez opterećenja da li ću pobediti i izgubiti meč!”

