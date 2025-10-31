Organizatori turnira u Atini obavili su žreb.
NOVAK SAZNAO RIVALE U ATINI: Obavljen žreb - evo šta čeka Đokovića
Prvi nosilac je Novak Đoković i slobodan je na startu turnira, dok ga u drugoj rundi čeka bolji iz okršaja Adama Voltona i Alehandra Tabila.
Drugi srpski predstavnik Laslo Đere je u tom delu žreba. Laslo kreće od kvalifikanta, a onda ga čeka pobednik meča Nuno Boržeš – Stefanos Sakelaridis.
Treći Srbin, Miomir Kecmanović, takmičenje počinje od Kamila Majhšaka.
Turnir je na programu od 2. do 8. novembra.
