Slušaj vest

Prvi nosilac je Novak Đoković i slobodan je na startu turnira, dok ga u drugoj rundi čeka bolji iz okršaja Adama Voltona i Alehandra Tabila.

Drugi srpski predstavnik Laslo Đere je u tom delu žreba. Laslo kreće od kvalifikanta, a onda ga čeka pobednik meča Nuno Boržeš – Stefanos Sakelaridis.

Treći Srbin, Miomir Kecmanović, takmičenje počinje od Kamila Majhšaka.

Turnir je na programu od 2. do 8. novembra.

Ne propustiteTenisFELIKS ZA KURIR: Odgovaraju mi kontrolisani uslovi za igru...
Feliks Ože-Alijasim
TenisVAŠERO PREŽIVEO DRAMU NA KONFERENCIJI, PA ODGOVORIO NA PITANJE KURIRA: Bilo je teško podneti ovo danas!
Valentin Vašero
TenisFELIKS NIJE DOZVOLIO IZNENAĐENJE: Ože-Alijasim preslišao Vašeroa za polufinale Pariza
Feliks Ože-Alijasim
TenisŠTA NAS DANAS ČEKA U PARIZU? Siner u nikad boljoj formi, a može li Šelton koji je na vrhuncu fizičke snage da priredi iznenađenje?
Janik Siner

Ana Ivanović deli teniske savete Izvor: Instagram/@andziaks