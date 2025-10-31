Slušaj vest

Bivša svetska broj 1 u dublu i nekadašnja trenerka Serene Vilijams, Rene Stabs u jednoj od ranijih epizoda svog podkasta je izjavila:

"Koliko dugo će ovo još da radi? Nema razloga da nastavi da igra. Ne pokušava da osvoji još jedan Masters 1000, drži sve rekorde".

Njene reči odmah su odjeknule u medijima i izazvale oštre reakcije Đokovićevih navijača, pa je Stabs odlučila da objasni šta je zaista želela da kaže.

"Ljudi uzmu mali deo našeg podkasta i naprave od toga naslov. Rekla sam da on ne mora da nastavi da igra tenis jer je sve već postigao. Ali oni uzmu jednu rečenicu, stave je u naslov i naravno, 65.000 Srba odluči da me napadne zbog toga. To me izludi", rekla je Stabs u novoj epizodi, prenosi Sportskeeda.

Australijanka je dodala da nikada nije imala nameru da kritikuje Đokovića, već da izrazi poštovanje prema svemu što je postigao.

"I onda kažu, 'Ignoriši ih.' To je tačno, mogla bih. Ali problem je što su komentari uzeti iz konteksta. Da ste nastavili da citirate, videli biste da sam dodala: “Nadam se da će nastaviti da igra. Volimo ga u žrebu."

