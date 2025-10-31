Slušaj vest

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se večeras u polufinale mastersa u Parizu, pošto je pobedio sedmog igrača sveta Amerikanca Bena Šeltona posle dva seta, 6:3, 6:3.

Drugi teniser sveta pobedio je posle 69 minuta.

Janik Siner - teniski turnir u Beču Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

 On je četiri puta oduzeo servis Šeltonu, koji je napravio jedan brejk.

Siner će u subotu u polufinalu igrati protiv pobednika večerašnjeg duela nemačkog tenisera Aleksandra Zvereva i Rusa Danila Medvedeva.

Ne propustiteTenisŠTA NAS DANAS ČEKA U PARIZU? Siner u nikad boljoj formi, a može li Šelton koji je na vrhuncu fizičke snage da priredi iznenađenje?
Janik Siner
TenisNEŠTO NIJE U REDU SA JANIKOM SINEROM: Slavio u meču sa Serundolom, ali...
Janik Siner
TenisSINER NE ZNA ZA PORAZE U DVORANI: Italijan sjajan u Parizu, ali otkriva i čime uopšte nije zadovoljan
Janik Siner
TenisSINER SILOVITO U OSMINU FINALA: Italijan počistio Belgijanca u Parizu!
profimedia-1047881557.jpg

Janik Siner i Marijana Veljović Izvor: Eurosport