MASTERS 1000
ITALIJAN GAZI KA NOVOJ TITULI: Siner lako do polufinala mastersa u Parizu
Italijanski teniser Janik Siner plasirao se večeras u polufinale mastersa u Parizu, pošto je pobedio sedmog igrača sveta Amerikanca Bena Šeltona posle dva seta, 6:3, 6:3.
Drugi teniser sveta pobedio je posle 69 minuta.
Janik Siner - teniski turnir u Beču Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia
On je četiri puta oduzeo servis Šeltonu, koji je napravio jedan brejk.
Siner će u subotu u polufinalu igrati protiv pobednika večerašnjeg duela nemačkog tenisera Aleksandra Zvereva i Rusa Danila Medvedeva.
