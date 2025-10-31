Slušaj vest

“Ne više osim u smislu osnovnih priprema, jer na neki način malo više verujete u sebe. Ipak, to je bilo na šljaci, pre skoro sedam meseci – a to je potpuno drugačiji meč, igran u drugačijim uslovima. Usput rečeno – on se jučerašnjom pobedom još i kvalifikovao za Torino juče. Nastojao sam da budem u sličnom raspoloženju kao pred meč na Rolan Garosu, da primenim isti plan kao u poslednja tri seta tada – i srećan sam što sam to I ostvario”, prenosi nam Rus sa Kazahstanskim pasošem.

Na komentar da je ovaj teren čak možda I sporiji od šljake, Bublik začudo – odgovara potvrdno: “To je tačna konstatacija – ako mene pitate. Na šljaci loptica više odskače, što joj daje dodatno ubrzanje i viši spin. Top-spin vam omogućava da protivnika isterate sa terena. Na ovoj podlozi stvari su malo drugačije; podloga je spora, ali ne možete da generišete takav spin kada loptica odskoči- Ako odigrate sjajan topspin ili kik-servis nećete imati tm mogućnost da protivnika bacite “na leđa”, i to je po meni najveća razlika”, objašnjava on.



Da li je ulazak u Top 10 nešto što on želi da ostvari već do kraja ove sezone, ili će biti strpljiv da se to desi naredne?



“Ući u Top 10 bilo kada je super, to može da se desi i sutra ili sledeće nedelje u Mecu. Ako se neki igrači povuku pre Mastersa u Torinu i dobijem priliku da tamo ostvarim neku pobedu – eto mene tu. Na kraju dana, ne radi se o tome kada vi očekujete da će se to desiti, već da budete konsistentni u svojoj igri, fizički zdravi i sposobni da iskoristite svoje šanse”, jasan je Saša.

Da li je sutrašnje polufinale protiv Ože – Alijasima, još jednog kandidata za Top 10, možda i najvažniji meč sezone ili karijere za njega?

“Teško je to reći, jer se pre ispostavilo da su neki mečevi koje sam smatrao za izuzetno važne pokažu kao sušta suprotnost. Ponekad se desi da je važnije da neko izgubi nego da vi pobedite, ili da neko pobedi kada vi to niste očekivali – pa da tako profitirate. Eto, nikad se ne zna…”, kaže Bublik, i zaključuje:



“Najbolje je posmatrati svaki meč kao važan. Ako bih prvi put stigao do finala Mastersa ovde, imao bih dobru šansu da budem rezerva u Torinu. U tom smislu je to svakako bitan – ali verovatno ne i najvažniji meč mog života. Videćemo šta će se desiti!”

I tu je Bublik u pravu – jer i ovde u Parizu, ali i Atini i Mecu sledeće – a tek u Torinu za dve nedelje, zaista su svakakva čuda moguća. To je uvek i bila posebna draž tenisa.

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Bublik Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP / Profimedia, Ryan Remiorz / PA Images / Profimedia, EPA/ JASON OBRIEN