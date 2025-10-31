Slušaj vest

Šta je tačno razlog za takav odnos – a da (ponovo) nije zamor, zakazan sesija kod fizioterapeuta ili kasni termin odigravanja meča – više se i ne nagađa. Pitanja i odgovori slede kao na traci, pa je pravi stručni izazov izvući iz Italijana neku reč više – o bilo čemu. Ipak – to nam je pošlo za mikrofonom večeras, i to po jednoj od najvažnijih tema za diskretnog asa.

Prvo pitanje je bilo – igračko, jer se videlo da se vidno mučio sa kretanjem u prva tri gema…

“Nikada nije lako igrati protiv Bena, pa sam pre ovog meča osećao i malo više tenzije. Što je meč duže trajao, nastojao sam da pažljivo biram šta ću odigravati – i oslanjao sam se na visok procenat servisa. Uz to sam imao periode u kojima sam dobro riternirao, pa mogu da smatram da sam odigrao sasvim solidno”, kaže Siner.

Posle finala Ju Es Opena najavio je da će promeniti neke stvari u svojoj igri, pa je medije interesovalo da li se već time bavi – ili će sačekati kraj sezone?

“Nastojimo da iskoristimo svaku priliku da unapređujemo moju igru, tokom svakog turnira. Kada dođete do završne faze turnira, primarno vam je da se što bolje oporavite jer morate biti najsvežiji moguće. Pripremni period će biti veoma važan – čak i krucijalan po meni, ali smatram da mi kontinualno unapređujemo moju igru”, smatra on, i dodaje “Kada imate 24 godine, prirodno je da želite da usavršite mnoštvo stvari u svojoj igri!”

Već krajem prošle godine je objavljeno da će verovatno njegov najvažniji trener u karijeri Deren Kejhil napustiti trenerski tim, i tokom ove sezone je u nekoliko mahova Siner pričao na tu temu. Ipak, sada se taj rastanak približio na malo više od 2 takmičarske nedelje, pa za Kurir pitamo Sinera: da li razmišlja o tome kako će mu biti bez Derena Kejhila – u teniskom i ličnom smislu? U odgovoru dobijamo malu ekskluzivu:

“Živimo u sadašnjosti, a trenutno imamo odličan odnos. Sarađujemo veoma kvalitetno, komunikacija nam je uvek sadržajna. Kada završimo sa turnirima, smatram da ćemo morati da pričamo – i to sigurno, ali Simone (Vanjoci, drugi glavni trener) i ja nismo uopšte razmatrali ko bi mogao da bude taj neki drugi trener. Nadam se da ćemo uspeti da ga ubedimo da ostane uz nas. Ako odluči da ostane pri prvobitnoj odluci – itekako će mi nedostajati. Igrač i trener ne dele dobro i loše samo na terenu, već i u životu – tokom cele godine. Da bi takav odnos opstao, naše razumevanje mora da bude skoro savršeno”, kaže za Kurir Janik Siner – time odavši da će insistirati da Deren Kejhil ostane u njegovom timu i naredne sezone.

1/9 Vidi galeriju Janik Siner - teniski turnir u Beču Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

(Vuk Brajović)