Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u polufinale mastersa u Parizu, pošto je pobedio 13. igrača sveta Rusa Danila Medvedeva posle tri seta, 2:6, 6:3, 7:6.
Tenis
ZVEREV "OKRENUO" MEDVEDEVA ZA POLUFINALE PARIZA: Nemački teniser izgubio set, pa slavio posle drame
Slušaj vest
Treći teniser sveta pobedio je posle dva sata i 32 minuta.
U prva dva gema na početku drugog seta teniseri su razmenili brejkove, posle toga su osvajali gemove na svoje servise sve do osmog, kada je Zverev napravio brejk i poveo 5:3. On je posle toga osvojio gem na svoj servis i izjednačio.
Teniseri su u trećem setu napravili po brejk i odigran je taj-brejk, koji je Zverev dobio 7:5.
On će u subotu u polufinalu igrati protiv Italijana Janika Sinera.
(Beta)
Reaguj
Komentariši