Slušaj vest

Bopana, specijalista za dubl, jedan je od samo četiri Indijaca koji su osvojili grend slem titulu. On je poslednji put igrao početkom nedelje na mastersu u Parizu zajedno sa Kazahstancem Aleksandrom Bublikom u dublu i završio karijeru koja je trajala više od 20 godina.

U emotivnoj izjavi pod nazivom: "Zbogom... Ali ne i kraj", Bopana je rekao da "zvanično ostavlja reket".

- Kako se opraštate od nečega što je vašem životu davalo smisao? Posle 20 nezaboravnih godina na turnirima, vreme je... Počevši svoje putovanje u malom gradu Korg u Indiji, sekao sam drva da bih ojačao servis, trčao kroz polja kafe da izgradim izdržljivost i jurio snove po ispucalim terenima, pa sve do stajanja pod svetlima najvećih arena sveta - sve deluje nestvarno - naveo je Bopana.

Bopana je prošle godine na Olimpijskim igrama u Parizu završio sa nastupima za reprezentaciju, a godinu dana ranije povukao se iz Dejvis kupa, u duelu protiv Maroka.

On je osvojio dve grend slem titule, u dublu na Australijan openu zajedno sa Australijancem Metjuom Ebdenom i tada je kao 43-godišnjak postao najstariji prvi teniser sveta u dublu, kao i u mešovitom dublu sa Kanađankom Gabrijelom Dabrovski 2017. godine na Rolan Garosu.

Tokom karijere osvojio je ukupno 26 titula u dublu. Nije osvojio nijednu titulu u singlu, gde mu je najbolji plasman bilo 213. mesto u julu 2008. godine.

- Svaki put kada sam izašao na teren, to me je naučilo istrajnosti, otpornosti da se uzdignem, da se ponovo borim kada je sve u meni govorilo da ne mogu, a najviše od svega, podsetilo me je zašto sam počeo i ko sam naveo je Bopana.

On je zahvalio porodici na podršci tokom karijere, roditeljima na žrtvovanju, sestri Rašimi na konstantnom ohrabrivanju i supruzi Supriji, koja je bila njegov "najbolji parter van terena".

Za ćerku Tridu, rekao je da mu je dala "novu svrhu i mekšu snagu".

Bopana će najverovatnije ostati u tenisu pošto već radi na nekoliko projekata u Indiji.

Bonus video: