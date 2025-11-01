KRAJ KARIJERE VELIKANA! Čuveni Bopana se oprostio od tenisa
Bopana, specijalista za dubl, jedan je od samo četiri Indijaca koji su osvojili grend slem titulu. On je poslednji put igrao početkom nedelje na mastersu u Parizu zajedno sa Kazahstancem Aleksandrom Bublikom u dublu i završio karijeru koja je trajala više od 20 godina.
U emotivnoj izjavi pod nazivom: "Zbogom... Ali ne i kraj", Bopana je rekao da "zvanično ostavlja reket".
- Kako se opraštate od nečega što je vašem životu davalo smisao? Posle 20 nezaboravnih godina na turnirima, vreme je... Počevši svoje putovanje u malom gradu Korg u Indiji, sekao sam drva da bih ojačao servis, trčao kroz polja kafe da izgradim izdržljivost i jurio snove po ispucalim terenima, pa sve do stajanja pod svetlima najvećih arena sveta - sve deluje nestvarno - naveo je Bopana.
Bopana je prošle godine na Olimpijskim igrama u Parizu završio sa nastupima za reprezentaciju, a godinu dana ranije povukao se iz Dejvis kupa, u duelu protiv Maroka.
On je osvojio dve grend slem titule, u dublu na Australijan openu zajedno sa Australijancem Metjuom Ebdenom i tada je kao 43-godišnjak postao najstariji prvi teniser sveta u dublu, kao i u mešovitom dublu sa Kanađankom Gabrijelom Dabrovski 2017. godine na Rolan Garosu.
Tokom karijere osvojio je ukupno 26 titula u dublu. Nije osvojio nijednu titulu u singlu, gde mu je najbolji plasman bilo 213. mesto u julu 2008. godine.
- Svaki put kada sam izašao na teren, to me je naučilo istrajnosti, otpornosti da se uzdignem, da se ponovo borim kada je sve u meni govorilo da ne mogu, a najviše od svega, podsetilo me je zašto sam počeo i ko sam naveo je Bopana.
On je zahvalio porodici na podršci tokom karijere, roditeljima na žrtvovanju, sestri Rašimi na konstantnom ohrabrivanju i supruzi Supriji, koja je bila njegov "najbolji parter van terena".
Za ćerku Tridu, rekao je da mu je dala "novu svrhu i mekšu snagu".
Bopana će najverovatnije ostati u tenisu pošto već radi na nekoliko projekata u Indiji.
