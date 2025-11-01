Slušaj vest

U prvom polufinalu Mastersa u Parizu Janik Siner doživljava reprizu polufinala prošlonedeljnog turnira u Beču, ali bi mu peti poraz u 9 mečeva protiv Saše Zvereva ugasio nadu da godinu može da završi na prvom mestu. Osvajanjem ovog turnira Siner bi pretekao Alkaraza u foto-finišu, I ostvario sjajan niz od 26 pobeda u dvorani – odnosno 32 finale na turneji i deveto ove sezone. Najbolji italijanski teniser svih vremena nije dobro izgledao na početku meča protiv Šeltona juče – ali je dokazao neverovatnu takmičarsku zrelost i disciplinu – protiv koje se Američki broj 1 teniski “samouništio”.

Saša Zverev je ponosan na hrabrost zahvaljući kojoj je spasio 2 meč lopte protiv Medvedeva I čast branećeg šampiona kasno sinoć, I pitanje je da li će moći fizički I mentalno da se oporavi za Sinera – što predstavlja veliki bonus za njegovog protivnika danas. Ako se to čudo desi, Zverev će ući u svoje 13 Masters finale i postati četvrti igrač sa 5 ili više pobeda nad Sinerom posle Alkarazovih 10, Medvedevljevih 8 i Cicipasovih 6 – I peti igrač sa 3 finala u Parizu, a ujedno I jedini osvajač. Kako je brige oko plasmana u Torinu davno prevazišao – Nemac bi mogao da uđe u ovaj meč barem u toj meri rasterećeno, ali je niz statusnih imperativa i odbrana titule (uz fin finansijski dobitak od skoro million evra) važan motivator – a ujedno I izvor pritiska na tome podložnog Zvereva.

Deseti igrač sveta Ože Alijasim bi protiv skoro bilo kog slabije rangiranog igrača bio favorit u meču u dvorani, ali ne I protiv vižljastog I nepredvidivog Saše Bublika (#16). Kanađanin traži ulazak u svoje 20. Finale ATP turnira I 12 u dvoranama, čime bi po drugi put ušao u Top 8 I Završni Masters u Torinu posle 2022., a odličan niz pobeda zakićen jučerašnjom protiv iznenađenja sezone Vašeroa u 2 seta daje puno nade za opravdani optimizam. Ipak, četiri godine stariji Bublik uživa u svojoj najboljoj sezoni u karijeri, u pohodu je na svoju rekordnu 37. pobedu u sezoni i četvrtu ATP titulu. U ovoj godini je treći po broju pobeda nad Top 10 igračima (6) iza Alkaraza (13) I Sinera (12) , a ovde bi ovo bio treći scalp iz elitne selekcije posle eliminacije Frica I De Minora. Bublik je verovatno svesniji nego ikad svog potencijala posle spomenutih uspeha, ali ćemo danas od 14:30 videti i da li će imati dovoljno daha I smirenosti da ostvari ono što smatra svojim primarnim karijernim ciljem – plasman na Završni Masters u Torino i ulazak u Top 10.

Iako u seriji iznenađenja sve što bi danas moglo da se desi ne bi predstavljalo neki izuzetak u vidu pobeda Zvereva i Bublika, konzervativna logika bi možda bila bolji izbor – favorizacijom Sinera I Ože Alijasima za njihove prvence u finalu pretposlednjeg Mastersa sezone…

(Vuk Brajović)

