Nekada najbolja teniserka na svetu i vlasnica 23 grend slem titule Serena Vilijams, otkrila je zanimljivu priču o optužbama koje je čula na svoj račun tokom svoje karijere.

Neke od Sereninin rivalki insinuirale su da se Vilijamsova bavi nešasnim radnjama.

Serena Vilijams na oproštaju od tenisa Foto: JASON SZENES/EPA

Lude priče i tračevi

- Najluđe što sam ikada čula, bilo je da se bavim veštičarenjem i crnom magijom. Zato što sam prečesto pobeđivala jednu teniserku. Ona je stvarno poverovala da koristimo crnu magiju da bih je pobedila - ispričala je Serena u podkastu "Stockton Street".

Serena Vilimams (44) povukla se iz profesionalnog tenisa u septembru 2022. godine, a poslednji turnir u karijeri bio joj je US open. Tokom svoje bogate karijere, Serena je najviše puta pobeđivala Mariju Šarapovu (20 trijumfa u 22 meča), a slede sestra Venus (19/31), Viktorija Azarenka (18), Karolina Voznijacki (10), Samanta Stosur (9), Jelena Janković (8)...

Sestre Radvanski imaju more

Mnoštvo teniserki nije uspelo da pobedi nijednom Serenu. Najteže je sigurno bilo Poljakinji Agnješki Radvanskoj, koja je igrala protiv Amerikanke deset puta, uključujući tri grend slema i nijednom nije pobedila. Njena sestra, Ursula Radvanska, izgubila je svih pet susreta protiv Serene.

Što se tiče aktuelnih šampionki, ovogodišnja pobednica Australijan opena, Medison Kiz, nije uspela da pobedi ni u jednom od svoja tri meča protiv Serene.

Sa ocem Ričardom - Venus i Serena Vilijams Foto: Profimedia

Venus igra i dalje

Sestre Vilijams, Serena i godinu dana starija Venus dele neverovatnih 30 grend slem titula u singlu, a zajedno su osvojile i 14 titula u dublu i dve u mešovitim parovima.

Serena je rekla zbogom tenisu 27 godina nakon što je postala profesionalka i 25 godina nakon što je osvojila svoju prvu veliku titulu u istoriji. I uprkos tome što je godinu dana starija, Venus i dalje igra.