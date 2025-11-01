Slušaj vest

Ože-Alijasim, 10. teniser sveta, pobedio je posle sat i 36 minuta i drugi put u karijeri se plasirao u finale turnira iz masters serije.

Teniseri su u prvom setu osvajali gemove na svoje servise i odigran je taj-brejk, koji je Kanađanin dobio 7:3.

Bublik je dobro počeo drugi set i poveo je 4:1, ali je Ože-Alijasim posle toga osvojio pet gemova uzastopno i posle prve meč lopte plasirao se u finale.

On će u nedelju u finalu za svoj prvi trofej na mastersu, igrati protiv boljeg iz duela Italijana Janika Sinera i Aleksandra Zvereva iz Nemačke.

(Beta)