Slušaj vest

Ože-Alijasim, 10. teniser sveta, pobedio je posle sat i 36 minuta i drugi put u karijeri se plasirao u finale turnira iz masters serije.

Teniseri su u prvom setu osvajali gemove na svoje servise i odigran je taj-brejk, koji je Kanađanin dobio 7:3.

Bublik je dobro počeo drugi set i poveo je 4:1, ali je Ože-Alijasim posle toga osvojio pet gemova uzastopno i posle prve meč lopte plasirao se u finale.

On će u nedelju u finalu za svoj prvi trofej na mastersu, igrati protiv boljeg iz duela Italijana Janika Sinera i Aleksandra Zvereva iz Nemačke.

(Beta)

Ne propustiteTenis"PRŠTAĆE" SVE U POLUFINALU! Sinera čeka pakleni posao
Janik Siner i Saša Zverev
TenisATRAKTIVNA TENISERKA POVEĆALA GRUDI, PA SVE ŠOKIRALA IZJAVOM: "Znam da niko pre mene to nije uradio..."
Ošean Dodan francuska teniserka
TenisZVEREV "OKRENUO" MEDVEDEVA ZA POLUFINALE PARIZA: Nemački teniser izgubio set, pa slavio posle drame
Aleksandar Zverev
TenisJANIK SINER ZA KURIR: Prvi rekret sveta prvi put o planovima - evo šta je poručio Italijan
Janik Siner

BRAJOVIĆ UŽIVO SA NOVAKOVOG TRENINGA U ORANGI CENTRU "Nema nijedan steznik na telu!" Otkrio da li ima brige jer se teniser juče nije pojavio Izvor: Kurir televizija