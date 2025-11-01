Poljska teniserka Iga Švjontek pobedila je sedmu teniserku sveta Amerikanku Medison Kiz posle dva seta, 6:1, 6:2, u prvom kolu Grupe "Serena Vilijams" na završnom WTA turniru u Rijadu.
ZAVRŠNI WTA TURNIR U RIJADU: Švjontek pobedila Kiz
Druga teniserka sveta pobedila je posle 61 minuta.
Ona je u drugom i četvrtom gemu prvog seta oduzela servis protivnici i posle 23 minuta povela je u meču.
Teniserke su u prva tri gema drugog seta razmenile brejkove, a posle gema na svoj servis, Švjontek je povela 3:1. Ona je u petom gemu napravila novi brejk, prednost je sačuvala do kraja i posle treće meč lopte ostvarila je pobedu na startu završnog turnira.
U toj grupi večeras igraju još Amerikanka Amanda Anisimova i Elena Ribakina iz Kazahstana.
U Grupi "Štefi Graf" takmičenje počinje u nedelju, a igraće Beloruskinja Arina Sabalenka - Italijanka Džasmin Paolini i američke teniserke Koko Gof - Džesika Pegula.
(Beta)
