Slušaj vest

Druga teniserka sveta pobedila je posle 61 minuta.

Ona je u drugom i četvrtom gemu prvog seta oduzela servis protivnici i posle 23 minuta povela je u meču.

Teniserke su u prva tri gema drugog seta razmenile brejkove, a posle gema na svoj servis, Švjontek je povela 3:1. Ona je u petom gemu napravila novi brejk, prednost je sačuvala do kraja i posle treće meč lopte ostvarila je pobedu na startu završnog turnira.

U toj grupi večeras igraju još Amerikanka Amanda Anisimova i Elena Ribakina iz Kazahstana.

U Grupi "Štefi Graf" takmičenje počinje u nedelju, a igraće Beloruskinja Arina Sabalenka - Italijanka Džasmin Paolini i američke teniserke Koko Gof - Džesika Pegula.

(Beta)

Ne propustiteTenis"20 GODINA SAM NA IVICI ZBOG OVOG ČOVEKA" Oglasila se Jelena Đoković u sitne sate i otvorila dušu! Njena emotivna objava privukla je veliku pažnju!
profimedia-1020064422.jpg
Tenis"A NEMAM ŠTA DA KAŽEM" Mladi Hrvat se oglasio pred okršaj sa Đokovićem: Želim da vidim kako ću se nositi sa tim čovekom!
profimedia0792315293.jpg
Tenis"A, ŠTO SE TIČE ONIH KOJI NISU NIJEDNU VAKCINU PRIMILI..." Ilon Mask otvorio dušu, pa POMENUO ĐOKOVIĆA: Novak je upravo to uradio!
mask-novak.jpg
Tenis"AIR" NOVAK, ON JE ČOVEK SA DRUGE PLANETE! Srbin poleteo i napravio potez na kojem bi mu i najbolji gimnastičari POZAVIDELI!
12274267.jpg

Sterling Braun izjava posle Barselone Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić