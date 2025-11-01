Slušaj vest

Drugi teniser sveta Italijan Janik Siner plasirao se u finale mastersa u Parizu, pošto je posle dva seta pobedio Nemca Aleksandra Zvereva 6:0, 6:1.

On je šest puta oduzeo servi Zverevu, koji je osvojio samo jedan gem.

U finalu, Siner će igrati protiv Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima.

Janik Siner - teniski turnir u Beču Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

(Beta)

