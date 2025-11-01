Slušaj vest

Prvo finale Janika Sinera u Parizu, prvo mesto na ATP rang listi u vazduhu – i prvo pitanje, od Kurira:

Da li kod njega ovo ostvarenje stvara neke posebne emocije, ili je sada najvažnije ostati potpuno fokusiran na rudimentarne stvari?

“Izuzetno važno je ostati fokusiran, ali ne mogu da ne kažem da uživam u ovom momentu. Ovo su za mene bili posebni dani – a onda i finale u Parizu, i to mi izuzetno puno znači. Svi očekujemo da će sutrašnje finale biti sjajan događaj. Ovo je bila izuzetna sezona za mene, i srećan sam što sam tu gde sam”, odgovara nam Janik Siner.

U slučaju pobede – Siner se vraća na prvo mesto. Da li se tome tiho nadao početkom nedelje?

“Sve mi je jasno, ali će i to biti posledica toga kako ću odigrati sutra. Želja mi je da se posvetim tome da odigram najbolje što mogu; ako se to desi – super, a ako ne – neka dođe sledeći put. Ništa to puno neće promeniti ako budete broj 1 nekoliko nedelja više. U svakom slučaju – i iz mog ugla gledišta – ovo je bila izuzetna sezona, sačinjena od puno divnih momenata, novih stvari. Drago mi je da sam tu danas – pa da vidimo šta sutrašnje finale nosi”, dodaje on.

Siner ne želi da odaje šta su bili njegovi glavni zaključici iz meča sa Ože-Alijasimom od pre nekoliko meseci u Njujorku, ali hvali svog protivnika:

“Feliks je puno napredovao od tada, igra veoma agresivno, sjajno servira i fizički je veoma prisutan u poenima. Radujem se našem narednom meču, očekujem veoma intersantan I težak izazov. Finala su uvek nešto posebno – i drago mi je da sam jedan od dvojice njegovih učesnika”, kaže Siner, i zaključuje:

“Važno je da se fizički osećam sasvim dobro, iako je bilo poteškoća usled zamora sa prethodnih turnira. Iz dana u dan je bivalo sve bolje, i mislim da sam spreman za ovo veliko finale!”

Skor u dosadašnjim mečevima između Sinera i Ože-Alijasima je 2:2, gde je prva dva meča 2022. dobio Kanađanin - a poslednja 2 Italijan. Na betonu Siner ima pobedu više, a Feliks jedini trijumf na šljaci - pa će biti zanimljivo videti kako će u uslovima izuzetno spore betonske podloge ovi podaci uticati na tok meča.

