Šesta teniserka sveta Elena Ribakina iz Kazahstana pobedila je posle dva seta Amerikanku Amandu Anisimovu 6:3, 6:1, u prvom kolu Grupe "Serena Vilijams" na završnom WTA turniru u Rijadu.
Tenis
ZAVRŠNI WTA TURNIR U RIJADU: Ribakina pobedila Anisimovu u prvom kolu
Slušaj vest
Ona je pobedila četvrtu teniserku na WTA listi posle 58 minuta.
Ribakina će u narednom kolu igrati protiv Poljakinje Ige Švjontek, dok će se Anisimova sastati sa sunarodnicom Medison Kiz.
U Grupi "Štefi Graf" takmičenje počinje u nedelju, a igraće Beloruskinja Arina Sabalenka - Italijanka Džasmin Paolini i američke teniserke Koko Gof - Džesika Pegula.
(Beta)
Reaguj
Komentariši