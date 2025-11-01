Slušaj vest

Ona je pobedila četvrtu teniserku na WTA listi posle 58 minuta.

Ribakina će u narednom kolu igrati protiv Poljakinje Ige Švjontek, dok će se Anisimova sastati sa sunarodnicom Medison Kiz.

U Grupi "Štefi Graf" takmičenje počinje u nedelju, a igraće Beloruskinja Arina Sabalenka - Italijanka Džasmin Paolini i američke teniserke Koko Gof - Džesika Pegula.

(Beta)

Žreb za Dejvis kup, Srbija - Turska Izvor: Kurir