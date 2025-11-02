Slušaj vest

Član novog “duopola” svetskog tenisa Janik Siner bi današnjom pobedom sa prvog mesta “smakao” njegovog drugog člana, koji je ovde katastrofalno izgubio u svom prvom nastupu od njemu neugodnog Kamerona Norija i naneo treći poraz u nizu svom današnjem protivniku u pet mečeva koje su odigrali od 2022. godine. Italijan bi time ostvario I svoju 26. uzastopnu pobedu na betonu u dvorani i osvojio 23. ATP titulu iz 32 pokušaja – ali tek drugi trijumf na Mastersima posle osvajanja Šangaja prošle godine.

Ako danas pobedi bez izgubljenog seta, postaće prvi igrač od Alkaraza u Indijan Velsu 2023. I peti aktivni igrač sa 5 ili više osvojenih titula na turnirima ATP Serije 1000. Zanimljivo je da niti jedan osvajač Masters trofeja iz prošle godine nije uspeo da odbrani svoju titulu u 2025., pa je jasno koliko izazovna konkurencija na ovim turnirima može biti I za najbolje.

Feliks Ože-Alijasim bi pobedom danas postao prvi Kanađanin koji je osvojio ovaj turnir od kada je Serija 1000 ustanovljena 1990. godine i postao najtrofejniji teniser pod “zastavom jagorčevinog lista” sa 9 ATP titula u Open Eri. Ako ostvari svoju 40. Pobedu na tvrdoj podlozi ove godine (drugi posle De Minorove 42) potvrdiće svoje učešće na Završnom Mastersu sezone u Torinu sa konačnog osmog mesta. Jedini koji ga u tome može ugroziti – u slučaju poraza – je Lorenco Museti, i dalje prijavljen kao učesnik glavnog žreba turnira Serije ATP 250 u Atini.

Ovo je prvi put da u finalu Pariza nastupaju dva igrača rođena u ovom veku, a posle prvenca Drejpera i Runea u Indijan Velsu ove godine – čak 5 od 9 Mastersa je u finalu predstavilo igrače “Generacije Z” što potvrđuje njihovu tenisku zrelost, kvalitet i perspektivu dominacije u narednom periodu.

Po pokazateljima Tennis Data Innovation Insights koji meri performanse igrača po situacijama, stilu i udarcima, Kanađanin je na ovom turniru bio agresivniji (32% - 24%) i uspešniji u konvertovanju prilika za poene (75% - 74%), dok je Italijan bio bolji kao “kradljivac” poena iz teških situacija (47% - 35%). U preostalim kategorijama Ože-Alijasim je imao kvalitetniji servis (8.5 – 8.3) dok je Siner bio znatno bolji na riternu (9.0 – 7.6), forhendu (9.1 – 8.4) i bekhendu (8.7 – 6.7). Naravno, ova statistika je generisana u mečevima sa drugim protivnicima, pa je samim time I relativnog značenja – a tu treba imati u vidu da je Feliks sa 83 pobede na tvrdoj podlozi u dvorani najuspešniji igrač decenije na ATP turneji.

Zanimljivo je da je Kanađanin izgubio svako od svojih prvih 8 finala ATP turnira (0-8(, da bi zatim situaciju značajno preokrenuo u narednih 11 (8-11), pobedivši u dvorani – između ostalih – I broja 1. Alkaraza i broja 2. Nadala. U slučaju pobede, Ože-Alijasim će na ATP lajv renking tabeli doći do mesta broj 6. I time izjednačiti svoj najbolji rezultat iz 2022. godine – tako da treba očekivati da će danas dati svoj maksimum na Centralnom terenu La Defans Arene.

Kod Janika Sinera uspesi su mnogo poznatiji teniskom auditorijumu, jer je ovaj izuzetni 24-godišnjak do sada osvojio 22 ATP titule, ukljčujući 4 Masters Titule, odbranjeni Dejvis Kup trofej (2023 – 2024), obe titule na betonu u 2024. (prvi posle Đokovića, Federera i Vilandera) i bio svetski broj 1 u trajanju od 65 nedelja posle ulaska u Top 10 selekciju sa 20 godina u 2021. Osvajanjem ovog Mastersa bi se vratio na vrh ATP liste – ali ostao na drugom mestu ATP lajv renkinga sa 1050 poena manje od Alkaraza, što bi moglo da se anulira u Torinu u slučaju još jednog lošeg nastupa Španca u dvorani.

Šta očekivati danas od 15 časova u ambijentu drugog najvećeg teniskog stadiona na turneji sa 17.000 sedećih mesta? Svakako bi ovo mogao da bude izuzetno fizički zahtevan meč, u kome bi Sinerovo stanje bilo više na testu od njegovog protivnika – koji nije imao probleme tog tipa do sada. Ože-Alijasim će nastojati da održi parametre igre koji su ga dobro služili (servis, pa što brža konverzija u poene kroz agresivnu igru ako do riterna dođe), ali će znati da postoji šansa da kroz duže razmene postavi izazov fizičke izdržljivosti pred ipak u tom smislu još malo rovitog Sinera.

Italijan će tražiti što bržu konverziju prilika u poene, oslanjajući se na odličan servis I još bolji ritern na ovako sporoj podlozi, računajući i na svoju mentalnu snagu i šampionsku auru koja će sigurno odigrati svoju ulogu u odlučujućim momentima meča. Ipak, biće veoma zanimljivo videti šta će se dešavati u trećem setu ako Ože-Alijasim bude uzeo drugi – ali čak i drugom, ako Kanađanin povede sa 1:0 i dovede Sinera u situaciju da juri rezultat…

U svakom slučaju – ne bi bilo umesno posmatrati današnje veliko finale pretposlednjeg Mastersa ATP sezone kao “završenu stvar”, jer je previše faktora ovde u igri – što ovom bogatom teniskom danu (uz početak turnira u Atini i Mecu) daje jedinstvenu vrednost u kojoj jednostavno treba – uživati…

Kurir sport / Vuk Brajović