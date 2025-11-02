Slušaj vest

Posle priređenih promena i adaptacija u skladu sa parametrima produkcije teniskih događaja, poklonici sporta sa jednom od najdužih sezona dobili su auditorijum sa 17.000 sedećih mesta, Centralnim terenom i dva manja terena – što predstavlja fantastičan kvalitativni skok za ovu manifestaciju i tenis u ovo doba godine uopšte.

Više o svemu tome što je odlučeno i urađeno kroz ovaj izuzetni zahvat danas je medijima preneo nekadašnji sjajni francuski teniski as Sedrik Piolin, danas direktor turnira.

“Pričali smo o tome da Roleks Pariski Masters ulazi u novu eru, a danas odgovorno mogu da vam kažem da smo – pobedili. Ostvarili smo prisustvo od 220 hiljada posetilaca, 54 hiljada više od prethodne godine. Naši najveći ambasadori su bili sami igrači, koji su verovali u ove promene, a mi im se odužili neuporedivo boljim uslovima za trening, opuštanje, rad sa njihovim timovima. Centralni teren je sa 17.500 mesta postao najveći auditorijum za tenis u Evropi i drugi na svetu posle njujorškog Artur Eša, ali smo – osim veličine – vodili računa o brojnim sitnim detaljima. Iako postoje neke stvari koje su sada definitivno drugačije – kao što je razdaljina publike od igrača, na neke inovacije smo izuzetno ponosni, kao što je uvođenje turnira za tenis u invalidskim kolicima kao deo našeg programa i sportske misije. Prvenstveni cilj naše Federacije nije bio da se zaradi više, već da se turnir stabilizuje, razvije i pruži nova iskustva svim ljubiteljima našeg sporta”, prenosi nam Piolin.

Na pitanje da prokomentariše činjenicu da niko od prošlogodišnjih osvajača nije odbranio Masters titulu – a da su je ove godine po prvi put osvajali Drejper, Menšik i možda Ože-Alijasim, direktor turnira odgovara: “Jasno je da je ATP kalendar turnira veoma dinamičan. Dobro znate da smo do nedavno imali Veliku četvorku tenisa, zatim Trojku – a danas je sa nama Veliki dvojac. Da li ćemo ponovo dobiti novu Veliku trojku, ili uživati u činjenici da će ta grupa izuzetnih biti brojnija? U svakom slučaju, sve više igrača sebi krči put na mogućnosti da ostvaruju velike karijerne uspehe – i to kao mladi igrači. Iako se Siner i Alkaraz zaista izdvajaju od ostalih, videli ste i ovde da njihovi izazivači sa pravom bivaju optimistični i entuzijastični čak i kada igraju protiv njih dvojice – pa smatram da su Mastersi turniri koji su veoma atraktivni za dalju afirmaciju svih koji žele da budu najbolji u tenisu”, kaže on.

Na brojne komentare da je betonska podloga bila prespora ove godine, Piolin odgovara: “Kao bivši igrač, znam da je nemoguće udovoljiti svakome. Posle prošle godine, kada je podloga u Bersiju ocenjena kao prebrza, najavili smo da ćemo je ove godine učiniti sporijom. U tom smislu, nemoguće je tačno odrediti da li će ona imati 35 mernih CPI jedinica ili koji decimal više, ali ono što možemo da uradimo je da odredimo da li će ona biti spora, srednje brza ili brza. Ponavljam, uskladiti sve parametre po željama igrača je nemoguće. Na primer, Feliks je posle prvog kola rekao da su loptice “s…nje”, a posle se nije oglašavao po toj temi. Igrači će instinktivno reagovati na nove uslove igre, dati poneki nepromišljeni komentar – a mi smo tu da to predvidimo i pružimo što veći nivo standardizacije uslova za igru”, jasan je direktor Mastersa.

Česta su poređenja električne atmosfere po kojoj je Bersi bio čuven u odnosu na aktuelnu, gde su igrači mnogo više udaljeni od publike…

“Iz perspektive turnira koji postoji već 4 decenije, podsetiću vas da ni u Bersiju atmosfera nije bivala takva svake godine – a tu odlučujuću ulogu ima publika. Istina je da je Bersi bio rasprodat proteklih godina, ali i da ćemo nastojati da učinimo sve da se navijači osećaju tako kao da su oni pravi vlasnici ovog turnira i na La Defansu. Ono što svi zajedno želimo je da se stvori iskra izmešu publike, tenisera i organizatora i ovde, nešto što će pokrenuti prave emocije i među publikom koja nas prati iz Bersija – ali i hiljadama novih gledalaca koji će sada moći da nam se pridruže. Nadam se da ćemo to osetiti već ovog popodneva, na finalu singla”, optimističan je Piolin.

I za kraj, direktor Pariskog Mastersa dao je odgovor na važno pitanje Kurira kojim se teniski milje bavi od kada je prošle nedelje ATP objavio vest o uvođenju 10. Mastersa u Saudijskoj Arabiji 2028. – da li je bilo diskusije o tom projektu u krugovima ostalih organizatora turnira ATP Serije 1000, i da li se brine da će njegovo postojanje ugroziti vrednost pojedinačnih Masters turnira kao što je i ovaj u Parizu?

“Ovo je veoma interesantno pitanje po temi od kapitalnog značaja. Kao što znate, saudijski masters neće biti obavezan kao što je pariski, odnosno – imaće isti status kao Monte Karlo. Na taj način, naš događaj je donekle “zaštićen” u smislu vrednosti i odnosa sa igračima, jer su oni obavezni da ovde nastupe. U situaciji kada bude uveden i deseti Masters, igrači će morati još bolje i detaljnije da planiraju svoju sezonu. Ako uzmete u obzir da će želeti da igraju na 4 Slema, zatim 10 Mastersa, sigurno još neki turnir serije 500 i 250 i onda Dejvis Kup i na ponekoj egzibiciji poput Lejver Kupa ili drugde – kalendar nastupa postaje izuzetno zahtevan. Biće im veoma važno odrediti koji su prioriteti za njih u datoj sezoni, ali nam se uz ove vesti čini da bi tenis mogao da postane mnogo drugačiji sport nego što je on to danas”, zaključuje odgovorom na pitanje Kurira završno obraćanje medijima direktor Mastersa u Parizu Sedrik Piolin.

