Slušaj vest

Iako je ova vest primljena veoma pozitivno i sa puno entuzijazma posle iskazane podrške brojnih važnih faktora iz javnog, sportskog i privrednog života nama prijateljske mediteranske zemlje, znalo se da je ovaj termin poprilično rizičan za obezbeđivanje učešća reprezentativnih imena ATP turneje, kao i onih koja imaju nameru da osvajanjem poena na pretposlednjem turniru sezone obezbede ili učešće na završnom Mastersu u Torinu (i sve blagodeti koje tamošnji nastup pruža) ili ostvare neki njima važan strateški cilj plasmanom na neko bolje mesto ili ostvarenom zaradom.

Ono što je glavni problem (bio za Beograd i) za ATP Atinu je što se istovremeno u Mecu održava turnir iste kategorije (ATP 250), ali sa tom prednošću što se za oko 2 sata kolima stiže sa Pariskog Mastersa do Mozel Opena u Mecu – pa je i onima koji ispadnu u La Defansu mnogo lakše da se priključe poslednjoj kompoziciji ATP karavana na turniru u istoj zemlji nego da potežu do Atine. I pored te prednosti, turnir ATP Serije 250 u Mecu se gasi od naredne godine, tako da igrači više neće imati prilike za popravni pred završni Masters u Italiji – jer vlada te zemlje još uvek nije odlučila da li će i na koje načine sarađivati sa Teniskom federacijom Italije po pitanju odluke mesta održavanja krune ATP sezone (Torino, Milano ili negde drugde), što sam ATP stavlja u veooma neugodnu poziciju.

1/7 Vidi galeriju Novak Đoković pobedio Marina Čilića Foto: Jade Gao / AFP / Profimedia

Da stvari u Atini budu još komplikovanije pobrinuli su se sami igrači, pošto je veliki broj njih – i to skoro bez izuzetka vodećih – odlučio da se povuče sa turnira, čineći trenutni “roster” znatno tanjim u smislu kvaliteta i referenci. Uz prvu dvojicu nosilaca – Novaka Đokovića (ATP #5) i Lorenca Musetija (još uvek #8) treći nosilac turnira je Lučijano Darderi (#27), četvrti Brendon Nakašima (#33), peti Mule (#44) a šesti Boržeš (#46). Nastup u Atini su otkazali najbolji igrač zemlje domaćina i nekadašnji svetski broj 3 Stefanos Cicipas (i sa turnira i sa egzibicije planirane u petak uveče), ali i svetski #14 i osvajač Mastersa u Parizu Rus Hačanov, #18 i finalista Brisela Lehečka, #19 i osvajač Mastersa u Majamiju Menšik, najveća mlada nada svetskog tenisa i osvajač Bazela #28 Fonseka, #43 Baez, #48 Marožan, #49 Karabeli, #55 Fučovič, čuveni Španac (sada #96) Bautista Agut – a sve pretpostavke su da će se – u slučaju pobede Ože-Alijasima u finalu Mastersa u Parizu – povući i drugi nosilac Museti.

1/4 Vidi galeriju Lorenco Museti Foto: Greg Baker / AFP / Profimedia, GREG BAKER / AFP / Profimedia

U slučaju da ga ovim uspehom Kanađanin trenutno istisne iz učesnika glavnog žreba Mastersa u Parizu, Museti bi postao prva alternacija – ali i mogao brzo da se vrati u glavni žreb ako Novak odluči da na njemu ne nastupi, pa je pitanje da li će i koliko dugo Museti imati interesa da ostane na ovom turniru. Italijanskom asu ništa neće faliti da u tom slučaju odigra jedan meč u OAKI, uz pretpostavku da će znati možda više nego bilo ko drugi o tome da li Novak namerava da po drugi put uzastopce izostane iz Torina ili ne. To bi svakako bila velika šteta za sve poklonike najvećeg svih vremena, ali – konačna odluka je i ovoga puta na njemu.

U svakom slučaju, u Atini ćemo imati priliku da pozdravimo sjajnog bugarskog juniora i osvajača Vimbldona Ivanova, grčku nadu Sakelaridisa i bivšeg osvajača Slemova u Melburnu, Parizu i Njujorku Stena Vavrinku, današnje nastupe Hanfmana, Mekdonalda, Štrufa, Boržeša, Popirina, Korde, Tabila, Koprive, Špicirija, Valtona i ostalih – kao i propratimo važne vesti u vezi toga ko će konačno nastupati na Završnom Mastersu u Torinu.

Kurir sport / Vuk Brajović