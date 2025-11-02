Slušaj vest

Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka pobedila je danas osmu igračicu sveta Italijanku Džasmin Paolini posle dva seta, 6:3, 6:1, u meču prvog kola Grupe "Štefi Graf" na završnom WTA turniru u Rijadu.

Arina Sabalenka i Paula Badosa Foto: PrintscreenInstagram

Meč je trajao sat i 10 minuta.

Sabalenka je pet puta uzela servis italijanskoj teniserki, dok je Paolini osvojila jedan brejk.

Beloruska teniserka zabeležila je 11 asova, dok je Paolini osvojila dva poena direktno iz servisa.

U drugom današnjem meču prvog kola Grupe "Štefi Graf" sastaće se dve Amerikanke - treća teniserka sveta Koko Gof i peta igračica sveta Džesika Pegula.

