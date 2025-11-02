Beloruska teniserka zabeležila je 11 asova, dok je Paolini osvojila dva poena direktno iz servisa
Tenis
ZAVRŠNI VTA TURNIR U RIJADU: Arina Sabalenka pobedila Paolini za samo 70 minuta
Slušaj vest
Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka pobedila je danas osmu igračicu sveta Italijanku Džasmin Paolini posle dva seta, 6:3, 6:1, u meču prvog kola Grupe "Štefi Graf" na završnom WTA turniru u Rijadu.
Arina Sabalenka i Paula Badosa Foto: PrintscreenInstagram
Vidi galeriju
Meč je trajao sat i 10 minuta.
Sabalenka je pet puta uzela servis italijanskoj teniserki, dok je Paolini osvojila jedan brejk.
Beloruska teniserka zabeležila je 11 asova, dok je Paolini osvojila dva poena direktno iz servisa.
U drugom današnjem meču prvog kola Grupe "Štefi Graf" sastaće se dve Amerikanke - treća teniserka sveta Koko Gof i peta igračica sveta Džesika Pegula.
Reaguj
Komentariši