Slušaj vest

Italijanski teniser Janik Siner po prvi put u karijeri slavio je na mastersu u Parizu.

Siner je u velikom finalu bio bolji od Feliksa Ože-Aljasima rezultatom 6:4, 7:6 (4).

Janik Siner - teniski turnir u Beču Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Italijan je furiozno započeo susret, ekspresnim brejkom u uvodnom gemu.

Bio je i te kako siguran na svom servisu, Kanađaninu je dopušta tek da mu možda osvoji poen, tako da je i prvi period uskoro bio rešen.

Mogao je Siner i u nastavku na isti način da naudi rivalu, ali je ovaj spasao dve brejk lopte.

Odolevao je Ože-Aljasim i nešto kasnije, u nezgodnom sedmom gemu, kada je spasao tri brejk lopte.

Siner nije dopustio niti jednu brejk šansu 10. teniseru sveta, kojeg je konačno slomio u taj-brejku.

Janik je poveo protiv Feliksa u međusobnom skoru i nakon trećeg uzastopnog trijumfa sada je 3-2.

Ne propustiteFudbalBIVŠI FUDBALER PARTIZANA STRELAC: Selta pogotkom u nadoknadi vremena pobedila Levante u La Ligi
Selta
KošarkaSAŠA OBRADOVIĆ PRECRTAO KODIJA I MONEKEA: Ovo je razlog!
Saša Obradović na utakmici protiv Žalgirisa
TenisZAVRŠNI VTA TURNIR U RIJADU: Arina Sabalenka pobedila Paolini za samo 70 minuta
Arina Sabalenka
FudbalMAČVA SRUŠILA PARTIZAN PA IZGUBILA OD ZVEZDINE FILIJALE: Šapčani posle istorjske pobede doživeli hladan tuš!
Mitar Ergelaš slavi pobedu Mačve protiv Partizana u Kupu Srbije 2025

BONIS VIDEO:

ĐOKOVIĆ IMA KLJUČ ZA POBEDU NAD SINEROM! Izvor: Kurir televizija