Italijanski teniser Janik Siner po prvi put u karijeri slavio je na mastersu u Parizu.

Siner je u velikom finalu bio bolji od Feliksa Ože-Aljasima rezultatom 6:4, 7:6 (4).

1/9 Vidi galeriju Janik Siner - teniski turnir u Beču Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Italijan je furiozno započeo susret, ekspresnim brejkom u uvodnom gemu.

Bio je i te kako siguran na svom servisu, Kanađaninu je dopušta tek da mu možda osvoji poen, tako da je i prvi period uskoro bio rešen.

Mogao je Siner i u nastavku na isti način da naudi rivalu, ali je ovaj spasao dve brejk lopte.

Odolevao je Ože-Aljasim i nešto kasnije, u nezgodnom sedmom gemu, kada je spasao tri brejk lopte.

Siner nije dopustio niti jednu brejk šansu 10. teniseru sveta, kojeg je konačno slomio u taj-brejku.

Janik je poveo protiv Feliksa u međusobnom skoru i nakon trećeg uzastopnog trijumfa sada je 3-2.

