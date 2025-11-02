Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira iz Pariza: Vuk Brajović

Interesantno, zabavno – ali predvidivo!

Ovako se može sumirati još jedno veliko finale na ATP turneji u kome je jedan od dvojice vodećih igrača sveta osvojio još jednu titulu, 23. po redu, i time se vratio na prvo mesto ATP rang liste!

Janik Siner je i danas (2:0) bio impresivan na terenu kao i u statističkom registru, pre svega na servisu (91% osvojenih poena na prvi i 73% na drugi servis) i riternu (23 osvojenih poena) a da je protiv sebe imao rivala koji je bio na visokom nivou – ali ne još uvek dorastao da ovakav meč uvede u treći set. Kod Feliksa Ože Alijasima tenzija je prečesto zasmetala vrhunskom teniskom umeću i fizičkim performansama, i iako je konačno spasao 5 brejk lopti i dozvolio protivniku samo 1 brejk u prvom setu, u skoro izjednačenoj borbi u drugom setu se osećalo da će morati da popusti tada kada je to bilo najvažnije.

Cela priča je mogla da bude rešena već na 3.3 u drugom setu kada je Kanađanin volšebno spasio 2 brejk lopte, a produžena u neizvesni treći set kada je na 5:4 za protivnika Siner imao duplu servis-grešku – ali je ishitrenost tada koštala Ože-Alijasima možda I karijerne šanse da se u Parizu pobedom nad velikanom kakav je već Siner domogne svoje prve Masters titule. Ekser u poraz danas nesrećnog Feliksa zabijen je kada je na 2:2 u taj-brejku metrima u aut izbacio rutinski forhend pri mreži, posle kog mini-brejka se Siner odlepio na 5:2 i konačno ugasio izazov od sutra 8. Igrača sveta sa 7:5 u taj-brejku za njegovu 5. Masters titulu – i veliki pariski prvenac u njegovoj dosadašnjoj karijeri.

Poraženi Ože-Alijasim je očekivano bio rezigniran posle ovakvog ishoda, i u prvom odgovoru na pitanje Kurira da li realno ima da žali za nečim u meču koji je imao ovakav tok , iskreno odgovara: “Ono što je najbolnije je kada sednete posle ovakvog meča i shvatite da je gotov, da ste ga izgubili. Čak i kada imate meč-loptu protiv vas, verujete u sebe, želite da se borite – a nekoliko momenata kasnije sve je gotovo, i vi razmišljate o poenima koje ste mogli bolje da odigrate. . PSigurno je da biste želeli da neke njegove delove vratite, a u mom slučaju – da sam ga bolje počeo, mogao da izvršim veći pritisak na njegov servis, pravio manje grešaka. I pored toga, iskreno, to bi bilo teško ostvariti jer je Janik danas servirao izuzetno. Protiv njega jednostavno ne smete da pravite takve greške, kao što je promašeni forhend pri đusu na 5:4 u drugom setu, ali to je nauk za neke naredne situacije – i idemo dalje”, kaže nam Ože-Alijasim.