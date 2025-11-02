Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurir iz Pariza: Vuk Brajović

Drvo “Fanti” – remek-delo italijanskog vajara Lučija Fantija iz 1991. - napokon je u vlasništvu njegovog sunarodnika Janika Sinera – i to posle prvog odigranog finala u Parizu!

Uklesano je ime ovog momka iz visokoplaninskog San Kandida pored takvih velikana kao što su Đoković, Agasi, Nastase na jednoj od šampionskih grana – a početkom ove nedelje zaista nije izgledalo da će i ova godina za njega biti različita od drugih, u kojima se gubilo, predavalo…

“Ovo je bio meč izuzetnog kvaliteta, u kome je Feliks sjajno servirao i blokirao prilike za brejk u drugom setu. U Beču I ovde sam ostvario zaista izuzetan niz pobeda, i radujem se narednom nastupu u Torinu. Naravno, želim da uživam u ovom posebno dragocenom momentu sa svojim timom i bližnjima”, otvara razgovor sa medijima šampion Siner.

Na pitanje Kurira da li je posle Beča – odnosno zbirnih napora sa prethodnih turnira u Šangaju i Rijadu – iko iz njegovog tima verovao da je ovo ostvarivo i kao pojedinačni cilj i kao željeni uvod u nastup u Torinu, Siner odgovara:

“Iskreno, nastojali smo da sve što se ovde dešava tretiramo iz dana u dan, da shvatamo kako mi se oseća telo i u kakvom mentalnom stanju se nalazim. Turnir u Beču je bio sjajan za mene, osvojen posle veoma zahtevnog finala – i to je bilo iskustvo iz kojeg smo izvukli puno pozitivnih osećanja iz konačne pobede. Ovde smo prvo želeli da osetimo kako se igra na ovom terenu, kakav je sveopšti ambijent – i neki dani su bivali bolji a neki teži. Ovaj trofej je opravdao sve kroz šta smo prošli u tom periodu, i osećaj je zaista veoma poseban”, ističe nam Siner.

Kako se Janik Siner oseća sada – konačno opušten, zahvalan svom timu i porodici…?

“Srečan sam što mogu podelim ovaj momenat sa mojim timom, jer veoma dobro znamo šta smo uložili u ovo ostvarenje i zbog toga treba da se radujemo.

Sezona nije gotova ali u ovome treba uživati bez obzira na to koliko velika je titula. Srećni smo ali osećamo i veliko olakšanje. Da bi sve bilo na mestu za Torino, odlučio sam da pauziram nekoliko dana, odmorim glavu i telo – pa onda krećemo u ciljne pripreme da poslednji nastup sezone bude na željenom nivou”, kaže on.

Po čemu je ova nedelja bila posebna u odnosu na druge – kada su se osvajali drugi važni trofeji?

“Svaki trofej je poseban i osvojen na specifičan način. Nekada se desi da se osećate odlično tokom cele nedelje, a nekad – da stvari spolja izgledaju super, a da je u vama zapravo velika borba, da se mučite a da toga publika nije svesna. Ova nedelja je imala nekoliko različitih scenarija u tom smislu, i ponosan sam na sebe i svoj tim kako smo se sa time izborili. Bio sam fokusiran iz dana u dan da odigram svoj najbolji tenis, i smatram da je to kako smo se izborili sa svim pratećim izazovima bilo posebno vredno za sve nas. Posle Beča zaista nije bilo vremena da se sprovede bilo kakav oporavak, a izazovi sa kojima smo se sreli u takvim okolnostima ovu titulu čine još bitnijom”, ističe prvi igrač sveta.

Šta je Janik Siner naučio o sebi tokom ove nedelje?

“Postoji mišljenje da se na turneji uči svakog dana – a ponajviše kada se mečevi gube, ali sam ove nedelje zapravo najviše učio o tome kako se moje telo ponaša pri ovakvim situacijama. Potvrđeno mi je da je svaki dan različit – da može da bude dobar ili loš, bez obzira na to kako prethodni izgledao. U nekim mečevima sam imao veliku unutrašnju borbu, gurao sebe dalje iako je stanje na semaforu odavalo drugačiju sliku. Iz dana u dan je ukupna situacija izgledala sve bolje – i to je najvažnija lekcija za mene koju nosim iz ove nedelje u Parizu”, dodaje Janik.

Da li je i ovde sprovodio neke od promena u svojoj igri koje je najavio posle Ju Es Opena?

“Slušajte – ako igrate na turniru od 100 igrača, znajte da svako od njih želi da napreduje, da učini nešto novo za svoju igru – a ne samo da se na njemu pojavi kako bi udarao loptice tamo-amo. To što I ja to želim i radim zaista nije ništa posebno, ali nastojim da se izuzetno puno trudim na treninzima, da idem daleko van svoje zone komfora kako bih osetio šta je to što bih u budućnosti mogao da unapredim u svojoj igri, na koji način bi ona mogla drugačije da izgleda. U mečevima morate da pobeđujete – ne samo da se trudite – i kad sam nedavno rekao da treba igrati protiv semafora, mislio sam upravo na to. Borim se i ja, bore se svi – i tu nema nikakve čarolije. To će vam potvrditi svih tih 100 igrača – da svi žele da napreduju i da je put ka tome ozbiljan rad. Uz ovakve rezultate dobijate verifikaciju svog rada, svesni ste da to dobro činite – ali se ponekad dese i teške situacije i porazi koji vam dodatno pojasne šta vaš put, put koji treba da sledite do daljih uspeha”, objašnjava Italijan.

Da li je povratak na mesto broj 1 na svetu ostvareni cilj za koji će se posebno boriti da ga održi?

“Ishod tog procesa nije samo u mojim rukama, ali sam svakako srećan da smo mogućnost koju smo prepoznali na početku ove nedelje sada i ostvarili. I ovde i u Torinu cilj je bio i biće da odigram što bolje mogu – pa šta se desi, desi se. Tokom ove nedelje smo sagledavali mogućnost da to ostvarim iz dana u dan, određivali prioritete koji su dovodili do željene spremnosti da se odigra najbolje moguće. Posle ovog uspeha i napora koji su uloženi u njega prvi cilj je da se odmorim, napunim baterije i emotivno se pripremim za veliko takmičenje koje predstoji u Torinu, pa se nadam da ću i tamo odigrati sjajan tenis”, rezimira za predstavnike medija parisku šampionsku nedelju najbolji italijanski teniser svih vremena.