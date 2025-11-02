Alehandro Tabilo udara na Novaka Đokovića.
neće biti lako
BIĆE TEŠKO: Novak Đoković saznao ime rivala u Atini!
Srpski teniser Novak Đoković saznao je svog rivala u drugom kolu na turniru u Atini.
Njega čeka dželat koji ga je savladao već dva puta na Mastersima Alehandro Tabile.
Tabilo je posle velike borbe uspeo da savlada rivala nakon više od tri sata igre, a prvi deo igre rešio je posle bolje igre u taj-brejku.
On je slavio protiv Adama Voltona sa 2:1, po setovima 7:6, 6:7, 7:5.
