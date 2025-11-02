Slušaj vest

Srpski teniser Novak Đoković saznao je svog rivala u drugom kolu na turniru u Atini.

Njega čeka dželat koji ga je savladao već dva puta na Mastersima Alehandro Tabile.

Tabilo je posle velike borbe uspeo da savlada rivala nakon više od tri sata igre, a prvi deo igre rešio je posle bolje igre u taj-brejku.

On je slavio protiv Adama Voltona sa 2:1, po setovima 7:6, 6:7, 7:5.

