Titula na mastersu u Parizu i to bez izgubljenog seta dovela je do promene na vrhu. Italijan je iskoristio kiks Karlosa Alkaraza i sada je ponovo na prvom mestu. Siner je osvojio 1.000 bodova, Alkaraz izgubio 90, a razlika između njih dvojice sada iznosi tačno 250 bodova.

Problem za Sinera predstavlja činjenica da na predstojećem završnom mastersu u Torinu brani maksimalnih 1.500 bodova iz prošle sezone, a Alkaraz samo 200, pa bi vrlo lako uskoro moglo da dođe do nove promene.



Kada je reč o Novaku Đokoviću, zadržao je peto mesto iako nije igrao u prethodnoj nedelju. Srpski teniser će nastupiti na turniru u Atini iz kategorije i u slučaju uspeha mogao bi da napreduje do četvrte pozicije koju trenutno zauzima Tejlor Fric.