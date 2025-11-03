Slušaj vest

Titula na mastersu u Parizu i to bez izgubljenog seta dovela je do promene na vrhu. Italijan je iskoristio kiks Karlosa Alkaraza i sada je ponovo na prvom mestu.

Siner je osvojio 1.000 bodova, Alkaraz izgubio 90, a razlika između njih dvojice sada iznosi tačno 250 bodova.

Problem za Sinera predstavlja činjenica da na predstojećem završnom mastersu u Torinu brani maksimalnih 1.500 bodova iz prošle sezone, a Alkaraz samo 200, pa bi vrlo lako uskoro moglo da dođe do nove promene.

Kada je reč o Novaku Đokoviću, zadržao je peto mesto iako nije igrao u prethodnoj nedelju. Srpski teniser će nastupiti na turniru u Atini iz kategorije i u slučaju uspeha mogao bi da napreduje do četvrte pozicije koju trenutno zauzima Tejlor Fric.

ATP lista:

  1. Janik Siner (Italija) 11.500
  2. Karlos Alkaraz (Španija) 11.250
  3. Aleksander Zverev (Nemačka) 5.560
  4. Tejlor Fric (SAD) 4.735
  5. Novak Đoković (Srbija) 4.580
  6. Ben Šelton (SAD) 3.970
  7. Aleks de Minor (Australija) 3.935
  8. Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 3.845
  9. Lorenco Muzeti (Italija) 3.685
  10. Kasper Rud (Norveška) 3.235

.....

54. Miomir Kecmanović 985

65. Hamad Međedović 883

82. Laslo Đere 746

115. Dušan Lajović 538

