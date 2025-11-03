VELIKA PROMENA NA TENISKOM VRHU! Dok Siner i Alkaraz vode brutalnu bitku, Đoković zapeo između dvojice Amerikanaca!
Titula na mastersu u Parizu i to bez izgubljenog seta dovela je do promene na vrhu. Italijan je iskoristio kiks Karlosa Alkaraza i sada je ponovo na prvom mestu.
Siner je osvojio 1.000 bodova, Alkaraz izgubio 90, a razlika između njih dvojice sada iznosi tačno 250 bodova.
Problem za Sinera predstavlja činjenica da na predstojećem završnom mastersu u Torinu brani maksimalnih 1.500 bodova iz prošle sezone, a Alkaraz samo 200, pa bi vrlo lako uskoro moglo da dođe do nove promene.
Kada je reč o Novaku Đokoviću, zadržao je peto mesto iako nije igrao u prethodnoj nedelju. Srpski teniser će nastupiti na turniru u Atini iz kategorije i u slučaju uspeha mogao bi da napreduje do četvrte pozicije koju trenutno zauzima Tejlor Fric.
ATP lista:
- Janik Siner (Italija) 11.500
- Karlos Alkaraz (Španija) 11.250
- Aleksander Zverev (Nemačka) 5.560
- Tejlor Fric (SAD) 4.735
- Novak Đoković (Srbija) 4.580
- Ben Šelton (SAD) 3.970
- Aleks de Minor (Australija) 3.935
- Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 3.845
- Lorenco Muzeti (Italija) 3.685
- Kasper Rud (Norveška) 3.235
.....
54. Miomir Kecmanović 985
65. Hamad Međedović 883
82. Laslo Đere 746
115. Dušan Lajović 538
