Slušaj vest

Italijanski teniser Janik Siner i Španac Karlos Alkaraz odigraće egzibicioni meč u Južnoj Koreji u januaru, neposredno pred Australijan open, prvi grend slem turnir sezone 2026, saopštili su danas organizatori.

Duel će biti održan 10. januara u Inčeonu, nadomak Seula, dok Australijan open, čiji je Siner aktuelni šampion, počinje 18. januara u Melburnu.

Karlos Alkaraz, Janik Siner i Novak Đoković stigli u Rijad Foto: Riyadh Season

"Za korejske ljubitelje tenisa ovo će biti prva prilika da uživo vide duel dvojice najboljih svetskih igrača", navodi se u saopštenju južnokorejskog proizvođača automobila Hjundai, glavnog sponzora događaja.

Ovaj meč dodatno opterećuje već pretrpan kalendar, na koji se više igrača, uključujući i Alkarasa, ranije žalilo.

Siner je na danas objavljenoj ATP listi preuzeo prvo mesto od Alkarasa, nakon trijumfa na mastersu u Parizu ovog vikenda.

Ne propustiteTenisVELIKA PROMENA NA TENISKOM VRHU! Dok Siner i Alkaraz vode brutalnu bitku, Đoković zapeo između dvojice Amerikanaca!
profimedia-1045994166.jpg
TenisSINER POSLE TITULE ODGOVARAO NA PITANJE KURIRA: Osećaj je zaista veoma poseban
Janik Siner
TenisOŽE-ALIJASIM ISPUSTIO ŽIVOTNU ŠANSU: Ishitrenost ga koštala senzacije nad Sinerom
Feliks Ože-Alijasim
TenisJANIK SINER POKORIO PARIZ! U finalu razbio Feliksa u dva seta!
Janik Siner

Đoković i Siner igraju piklbol Izvor: Instagram/djokernole