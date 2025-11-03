KAKAV ĆE OVO BITI SPEKTAKL - SVE JE DOGOVORENO! Siner i Alkaraz u januaru igraju egzibicioni meč, isplivali svi detalji!
Italijanski teniser Janik Siner i Španac Karlos Alkaraz odigraće egzibicioni meč u Južnoj Koreji u januaru, neposredno pred Australijan open, prvi grend slem turnir sezone 2026, saopštili su danas organizatori.
Duel će biti održan 10. januara u Inčeonu, nadomak Seula, dok Australijan open, čiji je Siner aktuelni šampion, počinje 18. januara u Melburnu.
"Za korejske ljubitelje tenisa ovo će biti prva prilika da uživo vide duel dvojice najboljih svetskih igrača", navodi se u saopštenju južnokorejskog proizvođača automobila Hjundai, glavnog sponzora događaja.
Ovaj meč dodatno opterećuje već pretrpan kalendar, na koji se više igrača, uključujući i Alkarasa, ranije žalilo.
Siner je na danas objavljenoj ATP listi preuzeo prvo mesto od Alkarasa, nakon trijumfa na mastersu u Parizu ovog vikenda.