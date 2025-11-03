Slušaj vest

Srpski teniser Laslo Đere nije uspeo da se plasira u drugo kolo turnira iz serije 250 u Atini.

Njega je u prestonici Grčke zaustavio Eliot Spiciri u tri seta - (1:6, 7:6, 6:2).

Srbin osvojio titulu u Santijagu

Naredni rival biće mu Nuno Boržeš. Bolji iz ovog duela u trećem kolu ide na pobednika meča Novak Đoković – Alehandro Tabilo.

