Srpski teniser Miomir Kecmanović pobedio je Kamila Majhšaka u prvom kolu Atine.

Kecmanović je od Poljaka, 68. igrača sveta, bolji bio posle dva taj-brejka – 7:6 (4), 7:6 (4).

Miomir Kecmanović Foto: Yuichi YAMAZAKI / AFP / Profimedia, Andrew Patron/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Bio je ovo peti međusobni okršaj dvojice igrača i četvrta pobeda za našeg predstavnika.

Kecmanovića u narednoj rundi čeka susret protiv Lučana Darderija.

