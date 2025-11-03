Miomir Kecmanović pobedio Poljaka.
BRAVO, MIŠO! Kecmanović u drugom kolu turnira u Atiini!
Srpski teniser Miomir Kecmanović pobedio je Kamila Majhšaka u prvom kolu Atine.
Kecmanović je od Poljaka, 68. igrača sveta, bolji bio posle dva taj-brejka – 7:6 (4), 7:6 (4).
Miomir Kecmanović Foto: Yuichi YAMAZAKI / AFP / Profimedia, Andrew Patron/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia
Bio je ovo peti međusobni okršaj dvojice igrača i četvrta pobeda za našeg predstavnika.
Kecmanovića u narednoj rundi čeka susret protiv Lučana Darderija.
