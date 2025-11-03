Slušaj vest

Kazahstanska teniserka Elena Ribakina pobedila je danas drugu teniserku sveta Poljakinju Igu Švjontek posle tri seta, 3:6, 6:1, 6:0, u drugom kolu Grupe "Serena Vilijams" na završnom WTA turniru u Rijadu.

Šesta teniserka sveta pobedila je posle sat i 37 minuta i došla nadomak plasmana u polufinale.

Švjontek je u drugom gemu prvog seta oduzela servis protivnici, prednost brejka je sačuvala do kraja i povela u meču.

Ribakina je posle toga zaigrala bolje, u naredna dva seta prepustila je samo jedan gem Švjontek i ostvarila drugu pobedu u grupi. Švjontek sada ima pobedu i poraz.

Ribakina će se plasirati u polufinale ako večeras u duelu američkih teniserki Amanda Anisimova pobedi Medison Kiz.

