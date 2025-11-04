PRVA REAKCIJA NOVAKA NAKON POBEDE U ATINI! Đoković progovorio na grčkom!
Novak Đoković je u dva seta bio bolji od Čileanca Alesandra Tabila u drugom kolu ATP turnira u Atini (250).
Novak se potom navijačima obratio:
- Još uvek radim na svom grčkom, ali želim sve da vas pozdravim. Složio bih se sa vama. Ovde se osećam kao kod kuće. Pre nekoliko meseci, kada sam došao ovde sa porodicom, bili smo uzbuđeni. Svi Srbi vole Grčku, to je sigurno. Istorijski, religiozno, kulturološki, postoji ta duboka veza između nas. Bilo je čudesno doživeti tu ljubaznost i gostoljubivost Grka. Ali, zbog svega što sam napravio u tenisu, čini mi se da su ljudi postali prema meni ovde još ljubazniji i već su mi ušli u srce, u to ne treba sumnjati.
Potom je prokomentarisao mogućčnost da osvoji ovaj turnir.
- Sačekajmo, tek sam počeo da igram ovde. Idemo, jednu po jednu... Zaista sam oduševljen time što sam prošao večeras, igrali smo dva puta i do sada me je pobeđivao. Bio sam zbog svega toga pod pritiskom, ali sam pokušavao da prikupim svu energiju sa tribina – rekao je Novak i na kraju se zahvalio na grčkom.
