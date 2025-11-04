- Još uvek radim na svom grčkom, ali želim sve da vas pozdravim. Složio bih se sa vama. Ovde se osećam kao kod kuće. Pre nekoliko meseci, kada sam došao ovde sa porodicom, bili smo uzbuđeni. Svi Srbi vole Grčku, to je sigurno. Istorijski, religiozno, kulturološki, postoji ta duboka veza između nas. Bilo je čudesno doživeti tu ljubaznost i gostoljubivost Grka. Ali, zbog svega što sam napravio u tenisu, čini mi se da su ljudi postali prema meni ovde još ljubazniji i već su mi ušli u srce, u to ne treba sumnjati.